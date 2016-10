Mens koalisjonsstyrkene rykket frem i nesten folketomme landsbyer, dukker det plutselig opp en bil som kjører i full fart mot de irakiske militærkjøretøyene. Selvmordsbomberen klarer å treffe en stridsvogn før bilen eksploderer.

Et annet sted ved fronten dukker plutselig en fiendtlig soldat opp fra et hull og rekker å detonere en bombe før han blir stoppet.

Skildringene av den asymmetriske krigføringen som har møtt angriperne utenfor Mosul er bare et lite forvarsel om hva som møter den irakske hæren og resten av koalisjonsstyrken.

Det virkelige helvetet kan komme til å møte dem når de kommer inn i selve Mosul.

For selv om det også foreligger rapporter om at de mellom 4000 og 8000 krigerne fra Den islamske staten vil foretrekke å rømme byen fremfor å slåss, kan selv et begrenset antall IS-krigere påføre angriperne store tap.

Sovende celler kan dukke opp fra intet

Inne i byen venter et helvete av brennende olje og gummidekk, minelagte bygninger, snikskyttere og selvmordsbombere som venter på en mulighet til å slå til når motstanderen minst aner det.

– Sovende celler kan dukke opp på steder som de irakske styrkene tror de har klarert, sier orlogskaptein Thomas Slensvik i Forsvarets høgskoles mediegruppe.

– Flere kjøretøy fullastet med sprengstoff kan bli kjørt mot fiendens linjer for å skape en åpning i forsvarslinjene. Det er deres alternativ til et luftvåpen, fortsetter han.

AZAD LASHKARI /Reuters/NTB Scanpix

Krigføring kvartal for kvartal

Han regner derfor med at angriperne må bruke tid på å sikre områder de har erobret.

– De vil ta kvartal for kvartal. De letteste vil bli tatt først og resten av byen vil bli avgrenset og isolert. Å hindre at forsyninger kommer frem blir imidlertid en utfordring, siden man regner med at IS har gravd et nettverk av tunneler for transport av varer internt i byen.

– Vi vil kunne få en delt by, slik man har i Aleppo, i en periode, sier han.

– Det er en risiko for at de kan kjøre seg fast, men da kan de kanskje rykke frem et annet sted.

Hvis forsvarerne fra IS etter hvert skulle ønske å rømme fra byen, så tror Slensvik at angriperne vil forsøke å stoppe dem, slik at de kan få et mest mulig avgjørende slag mot IS.

Angriper det motstanden er minst

– Angriperne vil først omringe byen, se an motstanden og prøve seg der motstanden er minst, sier orlogskaptein Slensvik.

Mosul er delt på midten av elven Tigris og en kilde som kjenner situasjonen på bakken tror den delen av byen som ligger på den østlige siden av Tigris kan bli angrepet først.

AP/NTB Scanpix

Koalisjonen rykker frem

Kurdiske styrker rykket mandag frem øst for Mosul for å erobre 10 landsbyer, melder New York Times. Avisens reporter, som er med styrkene i Nord-Irak, skriver at kampanjen for å erobre Iraks nest største by kan ta uker eller måneder.

Rapportene fra New York Times tyder på at de kurdiske styrkene har rykket frem raskere enn de hadde forventet det første døgnet.

Samtidig melder BBC at styrker fra den irakske hæren også gjør gode fremskritt og har nådd sine mål det første døgnet av offensiven.

De kurdiske styrkene kommer til å slutte seg til den irakske og internasjonale koalisjonen som teller cirka 30.000 soldater og militsmedlemmer, skriver New York Times.

Aftenpostens kilder anslår at antallet IS-krigere som befinner seg i Mosul er langt lavere. Ingen vet nøyaktig, men det kan dreie seg om noen tusen, kanskje mellom 4000 og 8000.

Reuters/NTB Scanpix

Frykt for konsekvensene

Mange frykter nå at mange av Mosuls 1,2 til 1,5 millioner innbyggere kan bli ofre for krigføringen.

– Folk forteller på telefonen at de nå holder seg hjemme, både i frykt for å bli straffet av IS hvis de forsøker å forlate byen, men også i frykt for angripernes bomber, sier Karl Schembri regional mediekontakt for Flyktninghjelpen på telefon fra Erbil i Irak.

– Men de kan raskt bli stilt overfor et vanskelig dilemma, enten å forsøke å holde ut under svært vanskelige forhold i byen, eller forsøke å rømme under svært farlige forhold, fortsetter han.

Flyktninghjelpen oppfordrer derfor den irakske hæren og deres allierte til å sørge for flere sikre fluktruter ut av Mosul.

FN frykter at 200.000 mennesker vil flykte fra Mosul bare i løpet av de første dagene. For øyeblikket er det bare plass til 60.000 i flyktningleirene rundt byen, men det pågår et arbeid for å skaffe plass til flere.

Flere eksperter sier også til Aftenposten at koalisjonen må være bevisst på hvem som blir sendt inn i Mosul for å erobre byen, fordi det er potensial for etniske konflikter.

LUCY NICHOLSON

Kan krigen få innvirkning på valgkampen i USA?

Samtidig går spekulasjonene om hvorvidt slaget om Mosul kan få innvirkning på presidentvalgkampen i USA.

En rask suksess i Mosul kan styrke tilliten til Hillary Clinton, som var utenriksminister for president Barack Obama og som således har blitt kritisert for å ha gjort for lite for å bekjempe IS.

«Gjør dere klar for Obamas oktober-overraskelse i Irak». Det skrev forfatteren Mark Perry i Politico den 1. august i år. Han mente å vite at det amerikanskstøttede angrepet på den største byen som okkuperes av Den islamske staten ville komme i begynnelsen av oktober.

Han spekulerte også på om noe av hensikten var å gi Obama-administrasjonen en utenrikspolitisk suksess i tide før presidentvalget i USA den 8. november. Den amerikanske militære ledelsen avviste at de overhodet skulle være drevet av noen slike motivasjoner.

Nå skriver imidlertid også Politico at beleiringen av Mosul kan få en positiv effekt for Donald Trump. De spekulerer på om IS kan komme til å svare med alvorlige terrorangrep, noe som Trump kan bruke i sin retorikk.

Reuters

Bagdad-regjeringen må vise handlekraft

– Det kan godt hende at amerikanerne vil kunne erklære at de har lyktes med deler av operasjonen i tide før det amerikanske valget, sier forsker Cecilie Hellestveit ved ILPI, International Law and Policy Institute.

Men hun tror flere forhold har styrt timingen på angrepet på Mosul, ikke minst den irakske hærens ønske om å vise handlekraft og evne til å oppnå militære resultater.

Enkeltes spådommer om at slaget kan bli avgjort før jul, tror hun kan være for optimistiske.