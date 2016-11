Mot ny fredsavtale i Colombia

Avtalen kan bli signert allerede denne uken. Lokale medier skriver at partene skal skrive under tirsdag, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Nedstemt

De to partene kunngjorde 12. november at de har kommet frem til en ny avtale, etter at den første ble nedstemt av colombianske velgere i en folkeavstemning. President Juan Manuel Santos har bekreftet at han vil sende den nye fredsavtalen med FARC-geriljaen til godkjenning i nasjonalforsamlingen, i stedet for å legge den frem for en ny folkeavstemning.

Partene gjenopptok forhandlingene om en fredsavtale i slutten av oktober. Tidligere samme måned stemte folket nei til avtalen som ble signert i Havanna på Cuba i september.

Tilbakeslag

På samme tid er fredsforsøket i Colombia rammet av flere tilbakeslag. De siste dagene har det kommet meldinger om flere drap på lokale ledere, myndighetspersoner og opprørere. Ifølge observatører fra organisasjonen OAS har 33 lokale ledere blitt drept i år, og antallet drap har økt den siste uken.

– Et nytt folkemord finner sted og rettes mot sivilsamfunnets ledere på landsbygda, skriver FARC i et brev til Santos mandag.

FARC hevder at drapene er politisk motivert av grupper som motsetter seg fredsprosessen.

Halvt århundre med konflikt

FARC og regjeringen har forhandlet i flere år for å komme frem til en avtale som skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet. Over 220.000 mennesker er drept i borgerkrigen, og seks millioner er drevet på flukt.

Fredsprisen

Norge har sammen med Cuba vært tilretteleggere for forhandlingene som så ut til å ha blitt kronet med seier tidligere i høst, før prosessen fikk et skudd for baugen i folkeavstemningen.

President Juan Manuel Santos er tildelt Nobels fredspris for 2016 for sin innsats for å komme frem til en fredelig løsning.