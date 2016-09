Til mange republikaneres fortvilelse fulgte Donald Trump opp TV-debatten natt til mandag med nye angrep på tidligere Miss Universe Alicia Machado allerede dagen etter.

Men til tross for det, ser Trump tilsynelatende ingen grunner til å stoppe angrepene på henne. Det ble klart da han natt til fredag amerikansk tid nok en gang langet ut mot Machado.

«Hjalp uhederlige Hillary motbydelige (sjekk hennes sexvideo og fortid) Alicia M med å bli amerikansk statsborger slik at hun kunne bruke henne i debatten?», skrev Trump i en av flere Twitter-meldinger mellom klokken 03.00 og 05.30.

«Hvor fant du det»?

Hillary Clinton hevdet under TV-debatten natt til tirsdag at Trump hadde kalt Machado for «Miss Piggy og «Miss Hushjelp». Han brøt inn med «Hvor fant du det?», men kommenterte det ikke for øvrig. Morgenen etter sa han på TV: «Hun gikk voldsomt opp i vekt og det var et ordentlig problem».

– Hun er den verste vi noen gang har hatt, sa Donald Trump til TV-kanalen Fox tirsdag morgen om Machado.

Her kan du se The Washington Posts video om hvem Machado er og hva saken handler om:

Machada ble kåret til Miss Universe i 1996, like etter at Trump hadde sikret seg rettighetene til missekonkurransen. Forholdet mellom Trump og Machado ble raskt anstrengt fordi missen begynte å slite med vekten.

Velgerne liker Trumps angrep på Machado svært dårlig. 65 prosent synes det er upassende, viser en måling foretatt av Public Policy Polling.

Falske pornoanklager

The Politico skriver de medier som har gransket anklagene om at hun har deltatt i en pornofilm har kommet til at anklagene er falske. Machado har latt seg avbilde naken i mexicanske Playboy og hun har deltatt i frekke reality-programmer.

Som Aftenposten skrev tirsdag, kunne Trump med uttalelsene til Fox ha gjort den verste debattmissen dagen derpå.

Derfor skulle en kanskje tro at Trump ville droppe nye angrep på henne. Det tok ikke lang tid før Clinton svarte på Twitter.

«Dette er…sinnsforvirret, selv for Trump.», skrev hun.

Trump sliter med oppslutningen blant både hispanics og kvinner. Clinton gjør alt hun han for å stemple Trump som kvinnefiendtlig.

«Hva er det for en mann som sitter opp hele natten for å sverte en kvinne med løgner og konspirasjonsteorier?» skrev hun også på Twitter.

Trump har tidligere fått kritikk for at han ikke legger tapersaker død og heller fortsetter med å holde liv i dem i mediene med stadige nye utspill. Reuters sammenligner Machado-sagaen med da Trump i august i dagevis angrep de sørgende muslimske foreldrene til en kaptein som ble drept i Irak.

«Når noe kommer under Donalds tynne hud langer han ut og kan ikke la det ligge. Det er farlig for en president.», skriver Clinton på Twitter.

