Kan Theresa May fortsette som leder for det konservative partiet?

Klarer hun å stable på bena en styringsdyktig regjering?

Hvem kan overta etter henne?

Blir det enda et nyvalg snart?

Hva skjer med Brexit-forhandlingene?

Spørsmålene stilles nå av britiske analytikere, kommentatorer og også politikere i Theresa Mays eget parti. Torsdag gikk May på en real smell og mistet flertallet i parlamentet, men vil forsøke å danne regjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Tory-politiker: «Overmot og mangel på lytting»

Sarah Wollaston ble selv gjenvalgt til parlamentet i et valgskred i sin krets sør i England. Likevel er hun er blant dem som offentlig kritiserer partiets valgkamp. I ti twittermeldinger fredag oppsummerte hun sitt syn omtrent slik:

Uro for mangelen på flertall og hva det betyr for brexit-forhandlingene.

Utspill om revejakt og egenandeler i eldreomsorgen endret folks syn på statsministeren.

Valgkampen var negativ, og folk vil ikke ha amerikansk angrepsvalgkamp.

Mays indre krets av ikke-valgte og vanærede rådgivere bør gå, og i fremtiden bør ledelsen være mer inkluderende.

Fallet fra et spådd valgskred til mindretallsregjering var et resultat av «overmot og mangel på lytting».

5. PM simply cannot carry on as if this is 'business as usual' with a small inner circle of mostly unelected & discredited special advisers — Sarah Wollaston (@sarahwollaston) June 9, 2017

Tory-politiker: – Uker eller måneder?

Andre går enda lenger. Nicky Morgan ble også gjenvalgt i sin krets midt i England. I fjor fjernet May henne som utdanningsminister. Overfor The Guardian spår hun nå at May ikke er partiets leder ved neste valg.

– Jeg tror, enten det tar uker eller måneder, at vi blir nødt til å vurdere lederskapet, sier hun.

Tory-politiker: – Skrekkelig kampanje

Anna Soubry ble gjenvalgt fra sin krets med bare 800 stemmer. Allerede valgnatten sto hun frem på BBC og stemplet valgkampanjen som «skrekkelig». Hun karakteriserte statsministeren opptreden i saken om eldreomsorg som «svært mangelfull» og mente May selv preget kampanjen.

– Kan hun forbli statsminister, spurte BBC. Soubry nølte og svarte at «det er opp til henne».

May snakket selv fredag ettermiddag med britisk TV. En synlig sliten statsminister sa hun var lei seg for partifeller som hadde mistet setene og at «selvfølgelig skal hun reflektere over det som skjedde».

Boris Johnson nestemann?

I britiske aviser og hos veddemålsselskapene spekuleres det allerede rundt hvem som overtar partiet etter May. Lavest gevinst gis det for å spå at utenriksminister Boris Johnson er nestemann. Brexit-frontfiguren var også aktuell sist. Fredag kveld kunngjorde May at han og flere andre favorittnavn blir sittende i sine ministerstillinger. Disse er finansminister Philip Hammond, brexit-minister David Davis og innenriksminister Amber Rudd.

Uklar Brexit-situasjon

Flere er bekymret over hva den uklare parlamentariske situasjonen vil føre til i forhandlingene om utmelding av EU, såkalt Brexit. May begrunnet nyvalget med et behov for å stå sterkere foran disse forhandlingene. Nå må hun i stedet forhandle med et parti som ønsker seg en mykere brexit enn May har varslet. I teorien kan britene holde nyvalg i løpet av uker, men det er ikke sannsynlig. I stedet spekulerer flere aviser på om det vil bli enda et nyvalg utpå høsten.

Lei ventingen i Brussel

Det er snart ett år siden folkeavstemningen, men May sendte ikke den formelle utmeldingen før i mars i år. Og i april utlyste hun nyvalg og forsinket prosessen ytterligere. Forhandlingene med EU er egentlig ment å begynne 19. juni. Ifølge Associated Press er utålmodigheten med britene stor i Brussel. Fredag ble EU-kommisjonens president Jean Claude Juncker spurt om når samtalene starter.

– Hva med i morgen halv ni, repliserte han.

– Europas fremtid

EUs sjefforhandler Guy Verhofstadt var noe mindre krass.

– Jeg håper Storbritannia snart vil ha en stabil regjering som kan starte forhandlingene. Dette handler ikke bare om Storbritannia, men også om Europas fremtid, sa han.

Andre topper i EU-land uttrykte liten vilje til å la britene få noen utvidet frist