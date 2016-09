Myndighetene betalte tre ganger for å sikre klokketårnet mot jordskjelv. Likevel falt det ned og knuste familien på fire.

I august reiste Tuccio-familien på ferie til Accumoli, en liten middelalderby 11 mil nordøst for Roma. Det var faren Andrea (35), Graziella (32), Stefano (7) og Riccardo på åtte måneder. Familien leide et lite hus ved siden av det vakre klokketårnet i den lille byen med 667 innbyggere. Det skulle vise seg å være et uheldig valg.

Klokken 3:36 den 24. august kom den første testen for sikringen av klokketårnet. Et jordskjelv med en styrke på 6,2 på Richters skala rammet flere byer i de italienske regionene Lazio, Marche og Umbria. Klokketårnet kollapset som et korthus og begravde huset med Tuccio-familien.

– Her er en familie begravd under ruinene, ropte borgermesteren i byen Stefano Petrucci med tårer i øynene.

15 mennesker gravde febrilsk med bare hendene mens de hørte de desperate skrikene fra moren og ett av barna, slik en fotograf fra nyhetsbyrået ANSA beskrev det. Noen timer senere ble det stille.

Penger fra jordskjelvfondet

Klokketårnet skal ha blitt jordskjelvsikret tre ganger siden 1979 da et skjelv rammet regionen. Sist gang tårnet ble rustet opp med penger fra Italias jordskjelvfond var etter jordskjelvet i 2009 i L’Aquila der 309 mennesker ble drept og 80.000 hjemløse.

– Restaureringen ble gjort på en udugelig måte. Det er en tragedie, sa borgermester Petrucci til avisen Il Fatto Quotidiano.

Men avisen Corriere della Sera avslørte at klokketårnet slett ikke var blitt sikret. Isteden har pengene gått til noe helt annet. Flere titalls andre bygninger som falt sammen i jordskjelvet, skulle også ha vært sikret.

Nesten 300 mennesker mistet livet.

– Det var ikke skjebnen som gjorde at så mange mennesker døde. Hvis bygningene hadde blitt oppført slik som i Japan, ville de ikke ha kollapset, sa statsadvokat Giuseppe Saieva ifølge TV-kanalen Rai og avisen La Reppublica.

Juks og fanteri

Hvor mange mennesker døde fordi entreprenører ikke brydde seg om byggeforskriftene som Italia har innført?

Det spørsmålet stiller påtalemyndigheten når den nå starter en omfattende etterforskning av dem som var ansvarlig for å ruste opp gamle bygninger slik at de ble jordskjelvsikre – eller har oppført nye bygninger som skal tilfredsstille de strenge reguleringene. Politiet hevder at mange mennesker mistet livet på grunn av juks og fanteri i bygningssektoren.

– De ansvarlige kan bli tiltalt for uaktsomt drap, fremholder Saieva.

Jevnet med jorden

Hardest rammet i skjelvet var Amatrice, hjem til den kjente matretten spaghetti all’Amatriciana.

Store deler av byen ble jevnet med jorden, og lokale innbyggere beskrev det som Dantes inferno. 229 av innbyggerne døde.

Sjefredaktøren i avisen Il Centro ble dypt rystet da han ankom ruinene av en by morgenen etter skjelvet.

– Sykehuset lignet et korthus som kan falle sammen ved neste vindkast. Jeg hadde lyst til å skrike: Hvordan kan man fortsatt ha sykehus som er bygget av pappmasjé etter det som skjedde i L’Aquila, i et område med ekstremt høy risiko for jordskjelv?

Skoler er blitt prioritert

Etter at en hel skoleklasse, inkludert læreren, døde i et jordskjelv i San Giuliano di Puglia i 2002, har italienske myndigheter jobbet for å gjøre skoler, sykehus og andre viktige offentlige bygninger jordskjelvsikre. Store summer er blitt bevilget.

Blant annet gjaldt det barneskolen Romolo Capranica i Amatrice. I september 2012 sto borgermesteren foran flere hundre lokale innbyggere og klippet en snor mens han høytidelig erklærte at barneskolen endelig var jordskjelvsikker. 6 millioner kroner kostet det. Forrige måned kollapset den.

Da etterforskerne undersøkte plan- og bygningsetatens arkiver, viste det seg at sertifikatene og stemplene som viste at byggforskriftene var fulgt, var trikset med. Skolen falt sammen fordi noen hadde jukset.

Spor til mafiaen

Nå har avisen Il Fatto Quotidiano funnet ut at firmaet som sto for restaureringen, skal ha forbindelser til den sicilianske mafiaen.

Italias føderale antimafia-statsadvokat Franco Roberti utelukker ikke at mafiaen kan ha vært involvert i flere bygninger som skulle ha vært sikret, men som ramlet sammen.

– Jeg vil ikke trekke noen forhastede konklusjoner, men hvis en bygning er oppført på en skikkelig måte i tråd med forskriftene, kan det hende at den sprekker eller blir ødelagt i et slikt skjelv. Den vil imidlertid ikke bli pulverisert eller kollapse totalt, sier han til avisen La Repubblica.

Sugerør ned i statskassen

Opp gjennom årene er det blitt jevnlig avslørt at Italias mafiagrupper har eierinteresser i store entreprenørfirmaer, og at de jobber hardt for å få et sugerør ned i den offentlige pengebingen i form av kontrakter.

For å få kontraktene bruker mafiaen bestikkelser, trusler og vold. Mange ganger bistår de gjengkriminelle politikere å bli valgt, og når denne personen inntar borgermesterkontoret forventer de gjenytelser i form av offentlige kontrakter.

Mafiaen jukser og trikser slik at størsteparten av pengene havner i deres lommer. Resultatet er at veier som akkurat er ferdigstilt, viser seg å være ubrukelig og alt arbeidet må gjøres på nytt. I Roma fikk en mafiagruppe kontroll over byens renovasjonssystem. Resultatet var at søppelet fløt mens de kriminelle tjente seg rike.

Julekveld for mafiaen

Antimafia-statsadvokaten Roberti advarer også mot at mafiaen skal få kloen i de store pengene som nå bevilges for å gjenoppbygge de jordskjelvrammede områdene.

– Historisk har gjenoppbygningsperioden vært julekvelden for kriminelle grupper og deres medsammensvorne, fremholder Roberti som forteller at myndighetene nå jobber hardt for at det ikke skal skje.

23. november 1980 rystet et kraftig jordskjelv Napoli. 2735 ble drept, 8848 skadet og 300.000 hjemløse. Staten bevilget store summer for å bygge opp igjen byen, men ti år etter var fortsatt ett av tre jordskjelvoffer hjemløs. Bare en brøkdel av pengene nådde ofrene, mens bygningsentreprenører, lokale politikere og Camorra-mafiaen ble rike.

Den kalabresiske mafiaen skal ha fått kloen i gjenoppbyggingskontrakter etter skjelvet i L’Aquila i 2009. Tre entreprenører står nå på tiltalebenken for å ha bistått mafiaen. En dom er ventet senere denne måneden.