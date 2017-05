«NATO gjør alt de kan for å unngå å sette Donald Trumps notorisk dårlige konsentrasjonsevne på prøve», skriver magasinet Foreign Policy før det viktige toppmøtet.

I byen Trump en gang omtalte som et «hellhole» skal de andre NATO-landene vise presidenten at alliansen fortsatt er viktig og relevant for USA.

– Det er høye skuldre, for ingen vet akkurat hvordan dette kommer til å gå, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.

Flere ganger, både før og etter at han ble valgt, kalte Trump NATO for «utdatert». Han har også antydet at USA ikke vil stille opp for land som ikke betaler sin del av regningen, selv om det å forsvare hverandre er grunnbjelken i alliansen.

Etter innsettelsen i januar har Trump-administrasjonen sagt at de stiller seg bak NATO, men signalene har tidvis vært sprikende.

Blant annet gikk alarmen i NATO da landets nye utenriksminister ville melde avbud til sitt aller første møte med de andre landene. Samtidig sa Trump klart og tydelig at han mente at alliansen «ikke lenger er utdatert» da NATO-sjef Jens Stoltenberg var på besøk i Washington i april.

– Forbereder seg på et barn

Selve toppmøtet blir av det svært korte slaget. I realiteten dreier det seg om en formell overlevering av NATOs nye hovedkvarter, avduking av to monumenter og så middag med de 27 andre stats- og regjeringssjefene i alliansen.

Både i EU og NATO kan slike middager bli langdryge affærer der mange land har mye på hjertet. Lederne er derfor blitt anmodet om å holde innleggene sine svært korte, mellom 2 og 4 minutter.

– Selv et kort NATO-møte er altfor stivt, for formelt og for sakstungt for Trump. Han kommer ikke til å like det, sier Jorge Benitez, en NATO-ekspert i tenketanken Atlantic Council til Foreign Politicy.

NATO forbereder seg som om «de skal hanskes med et barn», sier en annen kilde til magasinet.

– De gjør seg klare for å møte noen med dårlig konsentrasjonsevne som ikke har noen kunnskap om NATO, ingen interesse for dyptpløyende saker, ingenting.

Stoltenberg optimistisk

Men stats- og regjeringssjefene vil ha et felles budskap, forsikrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg overfor NTB.

– Det kommer til å bli et møte som veldig tydelig uttrykker samholdet i NATO, sier han. I forkant av møtet spiller Stoltenberg ned spenningene i alliansen. Han fremhever NATOs såkalte musketer-ed som det viktigste. Den handler om at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

– NATO er en allianse av 28 demokratier der man velger ulike ledere med ulik politisk bakgrunn. Det kan være demokrater, republikanere, sosialdemokrater, kristendemokrater, liberale eller konservative. Det som kjennetegner NATO, er at på tross av ulike politiske ståsteder, så samles man alltid om det viktigste for NATO, nemlig at vi står sammen og forsvarer hverandre, og at vi er sterkere sammen enn alene, sier Stoltenberg til NTB.

– I en tid med mye usikkerhet trenger vi sterke internasjonale institusjoner som NATO, sier han.

Hvor langt går Trump?

Møtet er blitt forberedt ned til minste detalj, og mål nummer én er å vise verden at de transatlantiske båndene fortsatt er sterke og at alliansen står samlet.

Det største usikkerhetsmomentet nå er Trump. Ingen vet hva han vil si til de andre lederne under middagen eller hvordan han vil reagere dersom han oppfatter at de kun gir tomme bortforklaringer på hvorfor de ikke tar en større del av regningen. Kun 5 av 28 land oppfyller i dag NATOs mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

Forsvarsminister James Mattis skapte store overskrifter da han på sitt første NATO-møte i februar advarte om at USA ville «moderere sin forpliktelse» til alliansen dersom de andre landene ikke begynte å øke sine budsjetter.

Spørsmålet er om Trump vil stille et enda tøffere ultimatum på torsdag. Det kan i så fall gjøre jobben med å fremstå som samlede og enige langt vanskeligere. Ifølge Buzzfeed er Stephen Miller, en kjent NATO-skeptiker i Trump-administrasjonen, med på å skrive talen.

– Skrekkscenarioet er at det kommer en Trump som er så opptatt med kriser på hjemmebane, at han ikke orker å sitte inne på hele middagen og høre på 27 likelydende innlegg på litt dårlig engelsk. Eller at han tvitrer eller sier noe som kan bidra til ny usikkerhet rundt alliansen. Men vi må anta at hverken Trump eller noen andre her er interessert i et mislykket toppmøte, sier en diplomat til Aftenposten.

Venter store demonstrasjoner

Mens forgjengeren Barack Obama ble mottatt som en helt på enkelte av sine turer i Europa, er det ventet en langt mindre varm velkomst for etterfølgeren. Flere demonstrasjoner mot Trump er planlagt i Brussel.

Den antatt største vil finne sted på onsdag, og politiet venter at det vil komme demonstranter fra Nederland, Tyskland og Frankrike. Arrangørene sier de håper på over 10.000 deltagere. Ifølge arrangementets Facebook-side oppgir 9100 personer at de kommer, mens 21.000 sier de er «interessert».

Totalt regner belgiske myndigheter med at over 3000 politifolk vil bli satt inn under besøket, ifølge DH.be. I tillegg til Trump kommer også en rekke andre prominente ledere, blant andre Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Storbritannias statsminister Theresa May og Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron.

Han skal etter planen møte Trump til en lunsj før det formelle NATO-møtet starter på ettermiddagen. Under besøket i Brussel skal Trump også møte presidentene for EU-rådet og EU-kommisjonen og den belgiske kongefamilien, før han reiser videre til et G7-møte i Italia fredag. Trumps kone Melania skal besøke byens Magritte-museum.

