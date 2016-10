NATO-landet Spania skal gi drivstoff til russernes flåte av krigsskip. Nå hagler kritikken.

Spania får massiv kritikk for sine planer om å la en flåte av russiske krigsskip, ledet av hangarskipet Admiral Kuznetsov, stoppe og fylle drivstoff og få forsyninger i landet.

NATO frykter at skipene er på vei mot Syria for å bidra i den sterkt kritiserte bombingen av Aleppo.

Fartøyene har fått godkjenning til å legge til kai i den spanske enklaven Ceuta, på grensen til Marokko.

Gerald Howarth, en tidligere britisk utenriksminister, omtaler det som «fullstendig upassende» av spanjolene, mens Lord West, en tidligere sjef for den britiske marinen, mener det vil være «en ekstraordinær ting for en NATO-alliert å gjøre», melder avisen Daily Telegraph.

– Skandale

Guy Verhofstad, en tidligere belgisk statsminister og EU-parlamentets sjefforhandler i Brexit-forhandlingene, omtaler det hele som «en skandale» på sin Facebook-side.

Ifølge The Telegraph er det ganske vanlig at russiske skip stopper i havnen Ceuta. Fordi den ligger i Nord-Afrika, er den ikke dekket av NATOs avtaleverk, ifølge avisen.

Stoltenberg bekymret

I NATO-hovedkvarteret var de offisielle reaksjonene på Spanias planer mer diplomatiske.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier det er opp til hver enkelt nasjon å bestemme hvem de gir støtte og drivstoff til.

– Men samtidig er vi bekymret, og jeg har uttrykt meg veldig klart om at denne flåtestyrken potensielt kan bli brukt som et plattform for luftangrep i Syria, sier Stoltenberg.

Spania er under press fra de andre allierte i NATO og sier det vil «revurdere» tillatelsene de har gitt til russerne.

Den russiske flåtestyrken har fått stor medieoppmerksomhet mens den har beveget seg ned langs norskekysten og gjennom den engelske kanalen.

Russiske korvetter i Østersjøen

Onsdag kom det også melding om russisk aktivitet utenfor Sverige. To russiske korvetter med langdistanseraketter er på vei inn i Østersjøen mot Kaliningrad. Rakettene kan utstyres med atomstridshoder, og Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist ser bekymret.

– Vi har informasjon og følger utviklingen som gjelder forandringer i vårt nærområde. Jeg får løpende informasjon om slike saker. Men det er jo likevel bekymringsfullt, og det er jo ikke noe som bidrar til avspenning i vår region. Det påvirker alle land rundt Østersjøen, sier han ifølge NTB.

Uenighet om Russland

Synet på hvor stor trusselen fra Russland er mot NATO spriker stort mellom landene i alliansen. Bekymringen er størst blant landene i Baltikum og i Polen.

Det er etter påtrykk fra disse landene at har NATO vedtatt å plassere ut 4000 soldater i regionen.

Norge skal stille med en kompanistridsgruppe på rundt 200 personer i Litauen.