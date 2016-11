NATO-sjefen: Har hatt en «god samtale» med Trump

– Den nyvalgte presidenten og jeg snakket om viktigheten av NATO og hvordan alliansen tilpasser seg den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Stoltenberg.

Ifølge ham var det en god telefonsamtale.

Trump har truet med at USA ikke vil stille opp for NATO dersom ikke Europa bærer en større del av byrden og kalte NATO «avleggs» i valgkampen.

– Jeg viste til at han under valgkampen hadde tatt opp behovet for økte forsvarsutgifter og understreket at dette har vært min førsteprioritet siden jeg ble generalsekretær i 2014, forteller han.

Enige om at mer må til

De to var enige om at det er gjort viktige framskritt i arbeidet for å gjøre byrdefordeling mellom USA og Europa, men at det fortsatt må gjøres mer, opplyser NATO i sitt referat fra samtalen.

I samtalen rakk Stoltenberg også å gratulere Trump med valgseieren og ønske ham velkommen til NATOs neste toppmøte i Brussel i 2017.

Jonathan Ernst / X90178

Trump har kommet med flere uttalelser som har skapt tvil om hans vilje til å komme europeiske land til unnsetning hvis de ikke begynner å legge mer penger på bordet i forsvarsalliansen.

Men utspillene har gått i flere retninger.

– Trump har også sagt at han er en «stor fan» av NATO, påpeker Stoltenberg.

Obama har sagt det samme

Ifølge Stoltenberg er det en kjent sak at USA mener europeiske land må ta større ansvar for egen sikkerhet.

– Vi har hørt dette budskapet fra president Barack Obama, og jeg har hørt det fra alle senatorer og kongressmedlemmer jeg har møtt i Washington siden jeg ble generalsekretær. De syns det er grunnleggende urettferdig at USA står for 70 prosent av NATOs forsvarsutgifter, dobbelt så mye som Europa. Derfor er det en veldig klar melding fra både den sittende presidenten og den innkommende presidenten at dette må endres, sier Stoltenberg til NTB.

Ifølge ham er NATO midt inne i en stor omstilling som ennå ikke er ferdig.

– Vi må hele tida greie å levere troverdig avskrekking og sterkt forsvar, men samtidig unngå å unødvendig øke spenning og konflikt. Det er en viktig oppgave for NATO å balansere disse hensynene. Det blir det viktig å diskutere med USAs nye president, sier Stoltenberg.

– Viktig for europeisk stabilitet

Generalsekretæren har tidligere sagt at han ser fram til å samarbeide med Trump, og at han er sikker på at USA vil beholde sin posisjon i NATO og fortsette å forplikte seg til sikkerhet i Europa.

– To verdenskriger og den kalde krigen har lært oss at USA er viktig for stabiliteten i Europa, men at stabilitet i Europa også er viktig for USA, har Stoltenberg sagt.