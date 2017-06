Nå bekrefter Trump at han er under etterforskning

President Donald Trump har brukt deler av fredagen på å sende ut en rekke rasende meldinger på Twitter.

Først langet han ut mot det han omtaler som «fake media» og mangelen på offentliggjorte beviser i etterforskningen rundt Trump-kampanjens eventuelle forbindelser til Russland.

Og så, i 15-tiden norsk tid, sendte han ut en melding der han for første gang bekrefter at han selv er under etterforskning for å ha motarbeidet rettens gang.

– Jeg er under etterforskning for å ha sparket FBI-direktøren av mannen som fortalte meg at jeg skulle sparke FBI-direktøren! Heksejakt, skriver Trump.

Innrømmet at han sparket Comey på grunn av Russland-etterforskningen

Det er uklart hvem han henviser til i Twitter-meldingen, men mye tyder på at han snakker om visejustisminister Rod Rosenstein.

Tidligere FBI-sjef James Comey ble sparket 9. mai etter at Rosenstein sendte ham et brev der han anbefalte ham å gjøre det, men Trump uttalte selv i et TV-intervju like etterpå at han hadde tenkt å sparke Comey uansett.

Han innrømmet også at han sparket FBI-direktøren på grunn av Russland-etterforskningen.

– Og faktisk, da jeg bestemte meg for å gjøre det, sa jeg til meg selv, jeg sa: «Du vet, denne Russland-greia med Trump og Russland er en oppdiktet historie, det er en unnskyldning fra demokratene for å ha tapt et valg de skulle ha vunnet,» sier Trump i intervjuet med NBC News-ankeret Lester Holt.

Trump havnet trolig under etterforskning da Comey ble sparket

Russland-etterforskningen virker å ha skiftet spor den siste måneden. Tidligere FBI-direktør Comey sier selv at han gjentatte ganger fortalte Trump at han personlig ikke var under etterforskning for å ha samarbeidet med russerne i løpet av valgkampen.

Men avskjedigelsen av Comey kan ha vært det som gjorde at Trump havnet i spesialetterforsker Robert Muellers søkelys.

Ved å sparke Comey – og ved å innrømme at han gjorde det på grunn av Russland-etterforskningen – kan presidenten nemlig ha gjort seg selv skyldig i såkalt «obstruction of justice», altså å ha motarbeidet rettens gang.

The Washington Post var først ute med nyheten om at Trump nå er under etterforskning. Saken ble hverken bekreftet eller avkreftet av Det hvite hus.

Men nå ser altså Trump ut til å bekrefte saken. Om han har fått beskjed om dette fra spesialetterforskerens kontor eller ved å lese avisen, er foreløpig uklart.

Tre dårlige nyheter for Trump

Mueller er bare så vidt i gang med etterforskningen, men jusprofessorene Daniel Hemel og Eric Posner ved University of Chicago mener at bevisene mot Trump er mange.

Hemel og Posner gir tre eksempler på det de mener er Trumps forsøk på å forhindre rettens gang:

I et møte med James Comey, ifølge Comey selv, ba Trump om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, som ble sparket som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar på grunn av sine forbindelser til Russland.I Ifølge The Washington Post, skal Trump ha bedt landets etterretningssjef, Daniel Coats, om å gripe inn overfor Comey for å forhindre Russland-etterforskningen. Trumps innrømmelse i intervjuet med Lester Holt om at han sparket Comey på grunn av Russland-etterforskningen.

Kongressen kan avgjøre Trumps fremtid

Dersom Mueller skulle konkludere med at Trump er skyldig i å ha forsøkt å sabotere for en rettsprosess, vil han ikke selv ha mulighet til å ta ut tiltale.

I stedet ender saken opp som en politisk prosess:

Det blir opp til Representantenes hus, der republikanerne for tiden har et flertall av stemmene, å avgjøre om presidenten skal stilles for riksrett.

Dersom et flertall i Kongressens nedre kammer bestemmer seg for å gjøre det, blir det opp til de 100 senatorene å avgjøre om de skal dømme presidenten. 67 av dem må stemme ja for at presidenten skal kunne avsettes ved riksrett.

