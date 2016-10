Nå blir det fiskeforbud i et område på størrelse med Norden

Avtalen ble inngått på et møte i organisasjonen Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) i Hobart i Australia fredag etter mange års forhandlinger. Alle medlemslandene måtte godkjenne avtalen, og Russland har lenge vært mot. Men nå er altså alle enige om å etablere verneområdet i Rosshavet med støtte fra USA og New Zealand.

Rosshavet ligger sør for New Zealand.

– Den endelige avtalen balanserer vern, bærekraftig fiske og vitenskapsinteresser, sier New Zealands utenriksminister Murray McCully.

Gigantisk område

Verneområdet vil dekke mer enn 1,55 millioner kvadratkilometer og det vil være forbudt å fiske i 1,12 millioner kvadratkilometer av dem. Til sammenligning er Norges fastlandsareal på 323.000 kvadratkilometer, mens hele Nordens areal er på 1,3 millioner kvadratkilometer.

Rosshavet er et av de siste intakte marine økosystemene i verden, med bestander av blant annet pingviner, seler, hval, antarktisk tannfisk.

– For første gang har nasjoner lagt til side uenigheten seg imellom for å verne et større område av Sørishavet og internasjonalt farvann, sier Mike Walker, prosjektdirektør i Antarctic Ocean Alliance.

Medlemslandene i CCAMLR lykkes derimot ikke i å bli enige om et annet verneområde i den østlige delen av Antarktis.