Nå blir du bedt om å oppgi Facebook-kontoen din før innreise til USA

Ordningen ble godkjent av USAs regjering 19. desember og satt i verk allerede tirsdag før jul, skriver Politico.

Reisende blir via et skjema spurt om å oppgi informasjon om egen tilstedeværelse på nettsteder som for eksempel Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Spørsmålet blir stilt til alle som kommer til USA via ESTA-ordningen, og som dermed kan oppholde seg i USA i opptil 90 dager uten visum. Norge er en del av denne ordningen.

Det er frivillig å oppgi sosiale medier-kontoene. Man blir ikke nektet innreise selv om man skulle la være å svare.

Mange er kritiske

Hensikten er å identifisere og stoppe innreisende med tilknytning til terrorgrupper.

Myndighetene har møtt mye motstand etter at forslaget først ble lansert i sommer.

The Internet Association, som blant annet representerer Facebook, Google og Twitter, har argumentert for at ordningen både er en trussel mot ytringsfriheten og en personvern- og sikkerhetsrisiko for utlendinger som kommer til USA. Motstanderne er ikke blitt hørt.

Kilde til enorme mengder informasjon

Også organisasjonen Center for Democracy and Technology, som jobber for et åpent og fritt internett, er sterkt kritiske til saken. Ifølge Politico har organisasjonen pekt på at sosiale medier-kontoer er kilder til enorme mengder sensitiv informasjon.

De har også uttrykt bekymring for at byrden blir størst for folk fra arabiske og muslimske områder, som risikerer at brukernavn, innlegg, sosiale nettverk og kontakter utsettes for nøye granskning.