Nå kommer valgresultatet hele Europa venter på

Ytre høyres Marine Le Pen og sentrumskandidaten Emmanuel Macron er på forhånd de største favorittene til å gå videre til andre valgomgang, men meningsmålingene har vist at det er svært jevnt mellom alle de fire første kandidatene. Det gjør at også de konservatives François Fillon og ytre venstres Jean-Luc Mélenchon er med i kampen.

Dette er en uvanlig situasjon i et land der to partier – sosialistene og de konservative – tradisjonelt har dominert fullstendig og som oftest enkelt har tatt seg videre til den andre og avgjørende valgomgangen.

Belgiske medier: Macron leder

Ifølge uoffisielle tall den belgiske kringkasteren RTBF har fått tilgang til, ligger Macron an til å vinne med 26 prosent av stemmene. De oppgir videre at Le Pen ligger an til å få 23 prosent, mens Mélenchon får 21 prosent, men at forskjellene er innenfor feilmarginen. Fillon får bare 17.

De siste stemmelokalene stenger imidlertid ikke før klokken 20, og offisielle prognoser i franske medier kommer først da. Valglovene i Frankrike forbyr dem fra å offentliggjøre tall før dette.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Enkelte fryktet at en uengasjerende valgkamp ville gi lav valgdeltagelse, men pr. klokken 17 lå den omtrent på samme nivå som ved forrige valg. I år var den på 69,4 prosent, på samme tid i 2012 var den 70,6.

Meningsmålingsbyrået Ifop anslår at den til slutt vil ende på 81 prosent, mens snittet av målinger på forhånd anslo at den ville ende på 75 prosent.

Elendig for sosialistpartiet

Selv om det er jevnt på målingene blant de fire første kandidatene, har det lenge vært klart at det vil bli en dårlig kveld for det franske sosialistpartiet. Deres kandidat i presidentvalget, Benoît Hamon, hadde kun en oppslutning på åtte prosent på de siste målingene før valget.

Dette vil være partiets klart dårligste resultat i nyere tid, men er bare et av svært mange eksempler på europeiske arbeiderpartier i dyp krise.

Ytre høyre mot ytre venstre. Dette er «marerittscenarioet» som kan ryste Europa.

Test på populistoppgjør

Det franske valget følges tett av en hel verden og blir sett på som den første virkelig store testen på om velgeropprøret i Vesten sprer seg. Det startet med britenes EU-exit i juni i fjor og fortsatte med valget av Donald Trump i USA i november.

Frankrike er en av EUs grunnleggere og har eurosonens nest største økonomi, men flere av kandidatene, med Marine Le Pen i spissen, har gått til valg på å ta landet ut av NATO, kvitte seg med euroen og holde en folkeavstemning om EU-medlemskapet.

Gjennom valgkampen har så godt som alle de elleve kandidatene forsøkt å fremstille seg som outsidere som vil ta et oppgjør med det etablerte politiske systemet i Frankrike. Dette til tross for at mange av dem har erfaring som statsråd eller til og med, i François Fillons tilfelle, som statsminister.

Droppet dødsstraff og fjernet navnet. Her er 9 måter Marine Le Pen forsøker å gjøre partiet sitt spiselig på.

Skandaler og overraskelser

Oppkjøringen til valget har budt på overraskelser og skandaler i fleng. Det startet med at François Fillon overraskende vant primærvalgkampen i det konservative partiet i november og fort ble den fremste favoritten til å vinne hele presidentvalget. Men i vinter ble han ble rammet av skandaler som har forfulgt kampanjen hans frem til nå.

Fillon er siktet for å ha brukt millioner av kroner til å lønne sin kone og barn i fiktive jobber som rådgivere i hans stab i nasjonalforsamlingen. Avsløringene gjorde at Fillon falt på målingene og at Emmanuel Macron tok over favorittstempelet.

Også Marine Le Pen etterforskes for misbruk av partistøtten hun får fra Europaparlamentet, uten at det slo ut i lavere oppslutning på meningsmålingene for henne.