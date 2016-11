På en pressekonferanse mandag kveld sa president Obama at en av de viktigste tingene han kan gjøre på sin forestående reise til Hellas, Tyskland og Peru er å forsikre om at Donald Trump står fast ved USAs forpliktelser i NATO.

– I min samtale med Trump i forrige uke viste han stor interesse for å opprettholde våre viktige forpliktelser, som NATO, sa Obama under pressekonferansen mandag.

– USA ikke en speedbåt

Han påpekte at amerikansk utenrikspolitikk ikke alene tilhører presidenten, men utformes i fellesskap av politikere, rådgivere og en rekke fagfolk innen diplomatiet og militæret.

– Jeg tror Trump er oppriktig i sitt ønske om å være en god president for alle, sa Obama og at Trump virker mer pragmatisk enn ideologisk.

– Vårt samfunnssystem er ikke en speedbåt, men et stort havgående skip, sa Obama og påpekte at forandringer tar lang tid, selv når presidenten har flertall i kongressen.

– Klarte ikke stenge den fordømte greia

Han vedgikk at han selv hadde mislyktes med å stenge den omstridte Guantanamo-leiren på Cuba og fremholdt at dette møtte motstand i kongressen.

– Vi har ikke klart å stenge den fordømte greia, sa Obama. Han påpekte imidlertid at det er langt færre fanger der enn før.

Blir mye Trump-prat utenlands

Tirsdag formiddag møter USAs president Barack Obama den greske president Prokopis Pavlopoulos og statsminister Alexis Tsipras før det om kvelden er statsmiddag. Dette er første dag av en reise som administrasjonen hadde håpet skulle bli en siste seiersrunde for presidenten. I stedet vil mye handle om etterfølgeren. Hellas sliter fremdeles tungt med ettervirkningene etter finanskrisen som også har preget Obamas presidentperiode. Likevel er få i tvil om at samtalene i Athen særlig vil dreie seg om én ting: USAs 45. president, Donald Trump.

– Uskikket til å være president

Det siste året har de fleste internasjonale ledere som har møtt Obama, spurt om Trump. Lite tyder på at Obama har skrytt av Trump i slike samtaler. Da Obama møtte pressen sammen med Singapores statsminister i august, sa han: «Den republikanske nominerte er uskikket til å være president, og han fortsetter å bevise det.»

– Kan ikke håndtere atomkodene

De siste dagene før valget gjorde Obama narr av at Trumps valgkampanje nektet ham tilgang til Twitter-kontoen.

– Hvis noen ikke kan håndtere en Twitterkonto, kan de heller ikke håndtere atomkodene. Hvis noen tvitrer klokken tre om morgenen fordi de ble ertet av TV-komikere, kan de ikke håndtere atomkodene, sa Obama på et valgmøte i Florida.

Mandag kveld ble Obama spurt om Trumps temperament.

– Jeg tror det er deler av hans temperament som ikke vil fungere så bra for ham hvis han ikke tar tak i det, sa Obama, men la til at han tror Trump ser at det er annerledes å være president enn kandidat.

Regner med Trump-snakk overalt

Obama-administrasjonen regner selv med at Trump blir et hovedtema på utenlandsreisen. Blant annet har Obamas sikkerhetsrådgiver Ben Rhodes vedgått dette da han orienterte pressen om turen.

– Vi regner med at valget vil være lengst fremme i folks bevisshet overalt hvor vi drar. Jeg tror ærlig talt det ville vært tilfellet uansett resultat. Men jeg tror dette er forsterket etter den retningen valget tok, sa Rhodes.

– Sikre etterfølgeren en god start

Rhodes gikk langt i å antyde at Obama nå overfor internasjonale ledere vil selge Trump som en president det går an å snakke med. Han sa at målet er å sikre at «etterfølgeren får en god start og har muligheten til å lykkes».

– Derfor tror jeg han vil bruke disse samtalene med ledere til å uttrykke dette synet. Med tanke på alle de viktige sakene verden står overfor har alle vi amerikanere, uansett hvem vi foretrakk i valget, en interesse i at den påtroppende administrasjonen lykkes. Og med USAs lederrolle har verden også en interesse av det, sa Rhodes.

Lovet smidig overgang

Barack Obama lovet mandag kveld fortsatt å være i kontakt med Trumps overgangsteam for å sikre en god og smidig maktovertagelse i januar.

Behovet for gode rådgivere

Obama sa han hadde understreket overfor Trump viktigheten av å samle sammen et team med gode medarbeidere som kan gi presidenten oversikten og informasjonen som trengs for å ta gode beslutninger.

– Jeg tror og håper det ble satt pris på, sa Obama.

Sightseeing og deretter til Tyskland

Onsdag skal Obama på sightseeing på Parthenon-tempelet før han onsdag ettermiddag skal holde tale om demokrati og globalisering i Athen. Deretter reiser Obama videre til Tyskland hvor han skal ha samtaler med forbundskansler Angela Merkel. Til tross for en avsløring om at amerikansk etterretning hadde avlyttet kansleren, har Merkel gjennom åtte år vært en av Obamas nære, internasjonale samarbeidspartnere.

Enkelte Trump-kritiske, amerikanske kommentatorer mener nettopp Merkel nå etter USA-valget fremstår som den frie verdens leder, en tittel som vanligvis brukes om USAs president.

Fra Tyskland reiser Obama til Peru for å delta på toppmøte i APEC - en organisasjon bestående av 21 stillehavsland. Her skal Obama blant annet samtale med Kinas Xi Jinping og Australias statsminister Malcolm Turnbull.