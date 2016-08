Nå slipper også Tyrkia bomber over Syria. Minst 35 skal være drept siste døgn.

Minst 35 sivile er drept og 75 er såret i tyrkiske fly- og artilleriangrep mot landsbyene Jeb el-Kussa og Al-Amarna i Aleppo-provinsen, opplyser den syriske eksilgruppa SOHR (The Syrian Observatory for Human Rights). Tilstanden til mange av de sårede skal være alvorlig.

De to landsbyene ligger drøyt 10 kilometer sør for Jarablus, som tyrkiske regjeringsstyrker gjenerobret fra den ytterliggående islamistgruppa IS tidligere i uka.

Tyrkia har ikke kommentert meldingen om sivile ofre, men den tyrkiske regjeringshæren hevdet søndag å ha drept 25 «terrorist-medlemmer» av den kurdiske PKK-geriljaen og YPG-militsen i Jarablus-området, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

**Tyrkia trapper opp angrepene. Stridsvogner ruller over grensen**.

Fly og stridsvogner

Tyrkia innledet onsdag en stor militæroffensiv i Nord-Syria og har sendt over 50 stridsvogner og nærmere 400 soldater over grensa for å bekjempe IS og kurdisk milits.

Flere hundre tyrkiskstøttede opprørere er også med på intervensjonen og har tatt kontroll over flere landsbyer.

Lørdag kom det for første gang til direkte strid mellom de tyrkiske styrkene og YPG-soldater, noe som skjedde i Al-Amarna.

En tyrkisk regjeringssoldat ble drept og tre ble såret i et rakettangrep mot en tyrkisk stridsvogn.

– Denne operasjonen er først og fremst rettet mot kurderne, og hovedmålet er å sikre at grensen kontrolleres av tyrkiskvennlige opprørere og ikke kurdiske styrker, sier Faik Demir fra Galatasaray-universitetet i Istanbul til Al Jazeera.

Østsiden av Eufrat

Den kurdiske militsen har fortsatt et nærvær i byen Manbij, drøyt 30 kilometer sør for Jarablus, som de erobret fra IS i begynnelsen av august.

YPG-militsen hevder å ha overlatt makten til et såkalt militærråd i Manbij, men for Tyrkia er ikke dette godt nok.

Myndighetene i Ankara krever at den kurdiske militsen trekker seg helt ut av byen og tilbake til østsiden av elva Eufrat.

Amerikansk ultimatum

USA, som har støttet YPG-militsen militært i kampen mot IS, stiller seg bak Tyrkias krav.

Visepresident Joe Biden gjorde det tidligere i uka klart at den kurdiske militsen vil miste støtten fra amerikanerne dersom den ikke trekker seg tilbake.

– De må trekke seg tilbake over Eufrat. De kan og vil ikke under noen omstendigheter få amerikansk støtte, dersom de ikke følger opp løftene om dette, sa Biden under et besøk i Ankara.