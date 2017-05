Nå snakker amerikanske politikere høyt om å stille Trump for riksrett

Sent tirsdag kveld meldte The New York Times at tidligere FBI-direktør James Comey skal ha skrevet et notat der han hevder at president Trump ba ham om å droppe etterforskningen mot sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

Saken ble senere bekreftet av en rekke andre amerikanske medier, som fikk opplysningene verifisert av sine egne kilder.

Det hvite hus benekter at Trump skal ha bedt Comey om å avslutte etterforskningen, men alarmklokkene ringer nå for fullt i Washington, DC.

Les mer om tirsdagens politiske bombe: James Comey hevder at Trump ba ham stanse etterforskningen av Flynn

Det mest konkrete tiltaket hittil er det den republikanske politikeren Jason Chaffetz som står for. Chaffetz, som leder det som tilsvarer kontrollkomiteen i Representantenes hus, sendte i natt et brev til FBI der han ber om å få innsyn i notatene Comey skrev etter sine møter med president Trump.

FBI har fått en frist på 24. mai for å levere dokumentene.

House Oversight Chair Chaffetz letter to the FBI requesting "all memoranda, notes, summaries and recordings" of Comey convos w/ @POTUS pic.twitter.com/ZNroIAhh2O — Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) May 17, 2017

Dersom notatene eksisterer, og dersom de inneholder det The New York Times hevder at de gjør, kan Trump være i alvorlig trøbbel fordi det kan oppfattes som et forsøk på å motarbeide rettsvesenet.

Kun to presidenter er tidligere stilt for riksrett

Det er i så fall en handling som kan sørge for at Trump blir stilt for riksrett. Noe slikt har kun skjedd to ganger tidligere, og begge gangene endte presidenten – Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998 – med å bli frikjent. Richard Nixon valgte å trekke seg i 1974 for å forhindre at han ble stilt for riksrett.

Og det er nettopp Nixon den republikanske senatoren John McCain trakk frem da han i natt skulle beskrive hvor alvorlig situasjonen er for Donald Trump akkurat nå.

– Jeg mener at dette ser ut til å ha kommet til et punkt der det er av samme størrelse som Watergate. Hver dag kommer det noe nytt, sa McCain i forbindelse med at han mottok en pris i Washington, DC tirsdag kveld.

AARON P. BERNSTEIN / Reuters

Han sa ikke at Trump burde stilles for riksrett, men det er det mange andre i USA som har gjort siden Comey-saken ble kjent.

Maine-senator Angus King, som ikke er tilknyttet noen av de to store partiene, svarte bekreftende på CNN da han ble spurt om riksrett nå er et alternativ.

– Dessverre må jeg si «ja», svarte han.

.@wolfblitzer: Could we be moving toward an impeachment process?



Sen. King: “Reluctantly, Wolf, I have to say yes" https://t.co/IVLrF5M12g — CNN (@CNN) May 16, 2017

17 ledende politikere snakker høyt om riksrett

En rekke demokratiske politikere har også tatt i bruk r-ordet (eller i-ordet, for impeachment, på engelsk) etter at nyheten om Comey-notatet ble kjent.

– Å be FBI om å droppe en etterforskning er å motarbeide rettsvesenet. Å motarbeide rettsvesenet gir grunnlag for riksrett, skriver demokraten Ted Deutch, som sitter i Representantenes hus.

Asking FBI to drop an investigation is obstruction of justice. Obstruction of justice is an impeachable offense.https://t.co/cQT5kVuWeD — Rep. Ted Deutch (@RepTedDeutch) May 16, 2017

– Riksrett er mulig. Å motarbeide rettsvesenet var det som førte til at man begynte prosessen for å stille Nixon for riksrett, sier Ted Lieu, også han fra Representantenes hus, i et intervu med KNX.

– Dette kan igangsette riksrettsprosesser, sier den demokratiske senatoren Richard Blumenthal.

Ifølge CNN er det nå 17 ledende politikere som har gått så langt som at de krever at Trump stilles for riksrett. Flere av dem tok til orde for denne løsningen før tirsdagens nyhet om Comeys angivelige notat.

Også en rekke kommentatorer snakker nå høyt om muligheten for at Trump er i svært alvorlig trøbbel:

– Jeg har vært nølende når det gjelder riksrettsnakk tidligere, men dersom Comey-notatet er ekte – og Comey er svært troverdig – er vi i helt nytt farvann her, skriver David Axelrod, som tidligere var en nær støttespiller av president Obama, på Twitter.

I've been resistant to impeachment talk until now, but if Comey memo is true-and Comey is very credible-we are into a whole new deal here. — David Axelrod (@davidaxelrod) May 16, 2017

Lang prosess mot riksrett

David Frum, en tidligere rådgiver og taleskriver for George W. Bush, sier at republikanerne nå står overfor et svært vanskelig valg.

– Republikanerne har aldri likt Donald Trump, men de har knyttet seg så tett opptil ham. Enten må de falle sammen med ham eller så må de være villige til å provosere den republikanske basen, sier han i et intervju på MSNBC natt til onsdag.

Det er Representantenes hus som tar beslutningen om å stille en president for riksrett, og forslaget må godkjennes av et rent flertall for å vedtas. Deretter sendes det til Senatet, som gjennomfører en slags rettssak mot presidenten.

Se en video fra Senatet da Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998:

Dersom 67 av de 100 senatorene stemmer «ja» på spørsmålet om presidenten har misbrukt makten sin, vil han bli tvunget til å gå av.

Foreløpig er det lite som tyder på at republikanerne er villige til å ta det svært dramatiske steget det vil være å sette i gang med en riksrettsprosess. Men en rekke amerikanske medier melder tirsdag at tålmodigheten er i ferd med å bli tynnslitt.

– Vi kunne hatt godt av litt mindre drama fra Det hvite hus, sa Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, til Bloomberg TV på tirsdag.

Trump er fortsatt populær blant republikanerne

Men der er langt derfra til å ta initiativ til å fjerne presidenten. Mulighetene for riksrett reduseres også av Trumps popularitet blant republikanerne.

Selv om kun 38–40 prosent av amerikanerne mener at Trump gjør en god jobb, viser en ny meningsmåling fra Quinnipiac at kun 13 prosent av republikanerne er misfornøyde med innsatsen hans.

Så lenge Trump bevarer sin lojale base, har han gode muligheter til å holde orden i rekkene i sitt eget parti.

Men den siste ukens skandaler gjør det stadig vanskeligere for republikanerne å forbli lojale overfor presidenten.

Ikke minst fordi det er et mellomvalg om halvannet år, der demokratene kan vinne stort på sin motstand mot Trump.

Og dersom demokratene får flertall i Representantenes hus i 2018, er veien til riksrett trolig mye kortere.