Nå vil Frankrike stoppe handelsforhandlingene med USA. Megaavtalen TTIP kan gå i vasken.

– Det er ikke lenger politisk støtte til disse forhandlingene i Frankrike, sier statssekretær og sjefforhandler Matthias Fekl til en fransk radiokanal tirsdag morgen.

På Twitter skriver han at «Frankrike krever at forhandlingene stanses».

Forslaget vil ifølge Fekl bli lagt frem på toppmøtet mellom EU-lederne i Bratislava i september.

Utspillet kommer to dager etter at Tysklands økonomiminister Sigmar Gabriel erklærte forhandlingene for døde. Gabriel leder de tyske sosialdemokratene som sitter i regjering med Angela Merkels kristeligdemokrater.

– Jeg mener forhandlingene med USA i realiteten har brutt sammen, selv om ingen vil innrømme det, sa han, ifølge NTB.

Han peker på at partene etter 14 forhandlingsrunder fortsatt ikke har klart å bli enige om et eneste av de 27 områdene avtalen skal inneholde.

Fakta: Frihandelsavtalen TTIP EU og USA har siden 2013 forhandlet om frihandelsavtalen TTIP – «Transatlantic trade and investment partnership». Målet er å fjerne toll og etablere felles standarder for mat, produktsikkerhet og beskyttelse av data, gjennom dannelsen av verdens største frihandelsområde. Motstanderne av avtalen mener store multinasjonale selskaper kan få for mye makt på bekostning av demokratisk valgte myndigheter. I Europa er det bekymring for at avtalen kan utvanne regler knyttet til helse, miljø og forbrukersikkerhet. Kritikere både i EU og USA frykter at mer frihandel vil føre til tap av arbeidsplasser. 86 prosent av norsk eksport går i dag til EU og USA. En TTIP-avtale kan dermed få store konsekvenser også for norsk næringsliv hvis norsk bedrifter får dårligere betingelser enn europeiske og amerikanske konkurrenter. Nye handelshindringer og forhandlinger som havarerer: Er globaliseringen ved veis ende?

Alle frihandelsavtalers mor

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er blitt kalt alle frihandelsavtalers mor og skulle binde EU og USA mye tettere sammen økonomisk og skape verdens største frihandelsområde.

EU-kommisjonen har argumentert for at en avtale vil gi unionens økonomi en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning, men motstanden har vokst seg større og større. Det er blant annet frykt for at avtalen kan vanne ut regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Den transatlantiske handels og investeringsavtalen TTIP skulle bli for økonomien det NATO er for sikkerheten. Nå kan president Barack Obamas prestisjeprosjekt havarere.

Så sent som mandag var kommisjonen ute og avviste at forhandlingene hadde brutt sammen og bedyret at «ballen ruller videre».

Men med britene på vei ut av EU har unionen mistet en av sine sterkeste pådrivere for å få på plass en avtale.

Tyskerne er blant de mest skeptiske, mens landene lengst øst i Europa ønsker seg en avtale med USA, ifølge data fra Eurobarometer.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).