Nær 70 drept i uroligheter i Myanmar

Sikkerhetsstyrkene tok kontroll over et område på grensa mot Bangladesh etter angrep mot grensestasjoner i området i oktober. Området er hovedsakelig befolket av den muslimske minoritetsgruppen rohingya, som myndighetene i Myanmar mener er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Til sammen er 69 rohingyaer drept og 234 arrestert i perioden mellom 9. oktober og 14. november, heter det i en Facebook-oppdatering fra hærsjefens kontor mandag. I tillegg har sju soldater og ti politimenn mistet livet, blir det opplyst.

Hæren avviser samtidig beskyldninger fra aktivister om at sivile er blitt drept, kvinner voldtatt og hjem ødelagt. Området er avstengt, og det gjør det vanskelig for journalister og uavhengige observatører å undersøke påstandene.

Human Rights Watch har offentliggjort satellittbilder som skal vise over 400 raserte bygninger i tre rohingya-landsbyer, men disse opplysningene blir tilbakevist av hærsjefens kontor. De hevder at bare 227 bygninger har brent ned, og anklager «rohingya-terrorister» for å ha satt fyr på bygningene for å diskreditere de militære.

Uroen i Rakhine har vært den største utfordringen for Aung San Suu Kyis regjering etter valget, og den er under sterkt internasjonalt press for å undersøke påstandene om overgrep og brudd på menneskerettighetene i området.