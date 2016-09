Når verdenslederne samles for G20-toppmøte, er de fastboende sendt på ferie

Den kinesiske byen Hangzhou er tungt bevoktet med sikkerhetspersonell og veisperringer når verdenslederne møtes.

Byen, som har 9 millioner innbyggere, er langt mer folketom enn vanlig, melder Reuters og skriver at Hangzhou fremstår som en «spøkelsesby».

Chinadaily skriver at mer enn 2 millioner innbyggere har planer om å reise bort i løpet av ferien de har fått, som begynte torsdag og varer til onsdag.

Ifølge NRK har myndighetene i Kina brukt over 12 milliarder kroner på å sponse reisesjekker til beboerne.

Aly Song / Reuters / NTB scanpix

Myndighetene skal også ha stengt den populære innsjøen, turistmagneten West Lake. Det samme gjelder en rekke fabrikker i området, som er bedt om å holde stengt for å begrense forurensingen.

Også demonstrasjoner og protester har myndighetene sikret seg mot, ved å forby all aktivitet fra det sivile samfunn i Hangzhou mens toppmøtet varer, skriver NRK.

Damir Sagolj / Reuters / NTB scanpix

Obama, Putin og Merkel

Verdenslederne i G20-gruppen innleder søndag sitt årlige økonomiske toppmøte.

USAs Barack Obama, Russlands Vladimir Putin, Tysklands Angela Merkel, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Storbritannias Theresa May, er blant topplederne som har inntatt Hangzhou.

Målet er å finne måter å øke den globale økonomien til tross for usikkerhet ved brexit, økt spenning i Sør-Kinahavet og flyktningkrisen.

Lederne av de såkalte BRICS-landene, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, holdt et uformelt møte om økonomisk samarbeid søndag morgen.

Lørdag kom nyheten om at Kina og USA godkjenner Parisavtalen.

Fakta: Om G20 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med. Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Tilsammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. Formannskapet i G20 går på rundgang. I år har Kina formannskapet, og i helgen samles G20-lederne til toppmøte i Hangzhou.

Merkel og Erdogan diskuterer flyktninger og kupp

For første gang siden kuppforsøket i Tyrkia har landets president Recep Tayyip Erdogan møtt Tysklands statsminister Angela Merkel.

Reuters / NTB scanpix

Der diskuterte de det anstrengte forholdet mellom Tyrkia og Tyskland. De snakket også om samarbeid for å håndtere flyktningkrisen. Det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i juli sto også på agendaen, opplyser tyske myndigheter.

Også Barack Obama har møtt den tyrkiske presidenten. Møtet var deres første etter det mislykkede kuppforsøket i juni.

Obama sa under søndagens møte at han fordømmer kuppforsøket.

– Vi skal gjøre det som står i vår makt for å stille de ansvarlige til ansvar, sa Obama.

Reuters / NTB scanpix

Tyrkiske myndigheter har hardnakket hevdet at Erdogans tidligere allierte og nå erkefiende, den muslimske predikanten Fethullah Gülen, har hatt en finger med i kuppforsøket.

Gülen bor i selvpålagt eksil i USA. Tyrkiske myndigheter har krevd at USA må utlevere ham. USA har svart at tyrkerne må legge frem håndfaste bevis før anmodningen vil bli vurdert.

7 spørsmål og svar om kuppforsøket i Tyrkia.

Obama: Brexit skal ikke ødelegge forholdet til USA

Obama møtte også Theresa May ansikt til ansikt for første gang etter at May overtok statsministervervet i Storbritannia.

Reuters / NTB scanpix

Forholdet mellom Storbritannia og USA skal ikke bli skadelidende selv om britene melder seg ut av EU, understreket president Obama i en samtale med den britiske statsministeren.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å sikre at konsekvensene av avgjørelsen ikke ender opp med å rive i stykker et svært sterkt og robust økonomisk samarbeid som kan bli enda sterkere i fremtiden, sa Obama.