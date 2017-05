Nederlands konge sitter regelmessig bak spakene på KLMs rutefly

Den 50 år gamle kongen er utdannet pilot, og i et intervju med avisen De Telegraaf avslører han at han regelmessig sitter bak spakene på KLMs flyvinger.

– Det viktigste for meg er at jeg har en hobby som krever full konsentrasjon. Du har flyet, passasjerene og personalet. Det har du ansvar for. Du kan ikke ta problemene fra bakken med deg i luften, sier kongen.

Presenterer seg ikke

Kongen er alltid annenpilot, og forteller at han ofte hilser på passasjerene over høyttaleren.

– Fordelen er at jeg alltid kan ønske folk hjertelig velkommen i personalet og kapteinenes navn. Så jeg trenger ikke si mitt eget navn, sier Willem-Alexander.

Han har de siste årene sittet bak spakene i KLMs Fokker 70-maskiner. De fases nå ut, og kongen vil derfor læres opp til også å kunne fly Boeing 737-maskiner, skriver nyhetsbyrået AP.

CHARLES PLATIAU / Reuters

Blir sjelden gjenkjent

Willem-Alexander sier at det ikke er ofte noen kjenner ham igjen, særlig etter de skjerpede sikkerhetsreglene som ble innført etter terrorangrepene 11. september 2001.

– Før 11. september var døren til cockpiten åpen. Folk kom regelmessig innom for å se, og de synes det var fint og overraskende at jeg satt der, forteller kongen.

Han legger til at veldig få kjenner han igjen når han går gjennom Schiphol-flyplassen i Amsterdam iført KLM-uniform og lue.