Nederlandsk etterretning: Opp mot 80 IS-medlemmer klare for å utføre angrep i Europa

Landets antiterror-sjef, Dick Schoof, sier tallene er basert på anslag gjort av etterretningseksperter. Han peker også på risikoen for at fremmedkrigere i Syria og Irak kan utføre angrep hvis de kommer tilbake til Europa.

Angrepene på byene og områdene som ekstremistgruppa kontrollere i Syria og Irak, fører til at IS-krigere flykter og oppsøker andre områder, påpeker Schoof i et intervju med nyhetsbyrået AP. Han anslår at det befinner seg mellom 4.000 og 5.000 europeiske «terrorist-krigere» i de to landene.