Nedgang i antall henrettelser i verden i 2016

Amnesty-rapporten om dødsstraff for 2016 viser at det har vært 37 prosent nedgang i antall henrettelser globalt fra 2015. Minst 1032 mennesker ble henrettet i fjor. Tall fra Kina inngår ikke i rapporten.

– Dødsstraffen er på vei ut, sier Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International, ifølge menneskerettighetsorganisasjonens nettside.

23 land praktiserte dødsstraff i 2016. Samtidig som antallet henrettelser sank fra året før, viser rapporten at antall avsagte dødsdommer eskalerte.

3.117 mennesker i 55 land ble dømt til døden i 2016, mot 1.998 i 2015.

Hassan Ammar/AP, NTB scanpix

Kina er verstingland

Utviklingen fra 2015 til 2016 har disse hovedtrekkene, ifølge Amnesty-rapporten:

Nedgangen skyldes færre henrettelser i Iran og Pakistan. I Iran fra minst 977 til minst 567, i Pakistan fra 326 til 87.

Færre henrettelser i Afrika sør for Sahara, men over en dobling i antall dødsdommer – ikke minst sterk økning i Nigeria.

28 prosent nedgang i antall henrettelser i Midtøsten og Nord-Afrika – men fortsatt mange henrettelser i Iran og Saudi-Arabia.

Benin og Nauru avskaffet dødsstraff.

Guinea avskaffet dødsstraff for ordinære forbrytelser, men beholdt den i militær straffelov for desertering og forræderi.

Vietnam henretter mange flere enn det man tidligere har visst.

Kina pekes ut som verstingland.

Selv om Iran utførte 55 prosent av alle henrettelser som er dokumentert, og at Iran sammen med Saudi-Arabia, Irak og Pakistan sto for 87 av alle henrettelser i verden, er det ett land som blir utpekt som versting: Kina.

– Kina skjuler omfang

Midtens rike henrettet ifølge Amnesty International flere tusen fanger, flere enn alle andre land tilsammen.

Amnesty mener at kinesiske myndigheter hevder å vise åpenhet mens de egentlig forsøker å skjule omfanget av sin praktisering av dødsstraff. Menneskerettighetsorganisasjonen utgir i år en tilleggsrapport om Kina.

Amnesty påpeker at de har funnet avisreferater om minst 931 henrettelser i perioden 2014-2016, mens bare 85 av dem er oppgitt i en kinesisk statistikkdatabase.

Delstaten Arkansas skal henrette syv mennesker før 1. mai. Da går bedøvelsesmiddelet ut på dato.

Stor endring på ti år

For 40 år siden da Amnesty International begynte arbeidet mot dødsstraff, hadde 16 land avskaffet dødsstraff. I dag har over 100 land avskaffet dødsstraff i fredstid og krigstid.

For omtrent ti år siden utførte Kina trolig over 10.000 henrettelser årlig, ifølge Amnesty-rapporten. Men The New York Times viser til Susan Trevaskes, professor ved Griffith University i Australia, som uttaler at omfanget er betydelig redusert, at det nå trolig er snakk om noen få tusen.

– Jeg tror at regjeringen har redusert bruken av dødsstraff betydelig siden midten av 2000-tallet, sier Trevaskes som studerer bruken av dødsstraff i Kina.

Også Vietnam og Malaysia henretter flere enn det man har vært klar over, påpeker Amnesty. I Irak, Egypt og Bangladesh økte antall henrettelser.

Selv om det fortsatt er mange henrettelser i Iran, ble antallet redusert med 42 prosent, fra 977 til minst 567. Men i Pakistan var det 73 prosent nedgang sammenlignet med året før.

Michael Sohn /AP, NTB scanpix

Markant nedgang i USA

I 2016 var bruken av dødsstraff i USA på det laveste siden begynnelsen av 1990-tallet. For første gang siden 2006 er ikke USA blant de fem land i verden som henretter flest mennesker. I fjor ble 20 mennesker henrettet. Antall dødsdommer er det laveste siden 1973, 32 i 2016.

Én årsak til færre henrettelser i USA er blant annet at noen stater ikke greier å skaffe gift. Ifølge Amnesty-rapporten nekter mange legemiddelfirmaer å selge det til amerikanske fengsler.