Nei til fredsavtale i Colombia

Da stemmene fra 99 prosent av valglokalene var innrapportert, hadde ja-siden fått 49,75 prosent av stemmene, mens 50,24 prosent hadde stemt nei til den historiske fredsavtalen. Kun 52.000 stemmer skiller ja- og nei-siden. På forhånd var det ventet et klart ja-flertall.

Stort nederlag for presidenten

Resultatet er et stort nederlag for regjeringen og president Juan Manuel Santos, som har gjort det klart at det ikke finnes noen plan B dersom det colombianske folket avviser avtalen.

Minst 13 prosent av de rundt 35 millioner menneskene som er stemmeberettiget – 4,5 millioner – måtte stemme ja for at avstemningen skal være gyldig. Valgdeltakelsen er ventet å bli lav, og ikke høyere enn 40 prosent, som var oppmøtet i det siste kongressvalget. De første resultatene sier foreløpig ikke noe om valgdeltakelsen.

Felipe Caicedo/Reuters/NTB Scanpix

Norge og Cuba tilretteleggere

Fredsavtalen, som ble undertegnet forrige mandag etter to års forhandlinger med Norge og Cuba som tilretteleggere, skulle gjøre slutt på det som regnes som den siste store væpnede konflikten på den vestlige halvkule.

Krigen har kostet flere hundre tusen menneskeliv og drevet millioner på flukt. (©NTB)