Netanyahu avhøres i korrupsjonssak

Avhøret som skal finne sted mandag, er del av politiets arbeid for å finne ut om hvorvidt israelske og utenlandske forretningsfolk har gitt gaver til verdier av titusener av dollar.

Israelsk radio melder at Netanyahu har gått med på å bli avhørt i statsministerboligen, men hans kontor ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke politiet vil kommentere saken.

Riksadvokat Avichai Mandelblit sa i juli i fjor at han har bedt om innledende gransking i en sak der Netanyahu er involvert, men uten å gi mer informasjon. Netanyahu har gjentatte ganger avvist at han har gjort noe galt, og på Facebook denne helgen avviste han alle anklager og sa at politiske motstandere og enkelte nyhetsmedier ønsker å tvinge hans regjering i kne.

Netanyahu har medgitt at han har mottatt penger fra den franske forretningsmannen Armaud Mimran, som har fått en fengselsdom på åtte år for svindel med klimagasskvoter til en verdi av 283 millioner euro. Netanyahu mottok 40.000 dollar far Mimran i 2001 som del av en kampanje for å fremme Israels interesser i utlandet, før Netanyahu gikk i regjering. (©NTB)