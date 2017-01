Netanyahu avviser alle anklager i korrupsjonssak

Politiet forsøker å finne ut om Netanyahu har mottatt ulovlige gaver fra rike støttespillere, men selv hevder han at det hele er oppspinn.

– Vi hører alle meldingene i mediene. Vi ser og hører begeistringen og den oppstemte stemningen i TV-studioene og i korridorene til opposisjonen. Jeg vil be dem vente med feiringen. Ikke ha hastverk, sa Netanyahu da han før avhøret talte til partifeller i høyrepartiet Likud.

– Jeg har fortalt dere og jeg gjentar: Det vil ikke være noe, for det er ikke noe, fastslo statsministeren. Uttalelsene ble mandag lagt ut i en videosnutt på Netanyahus Facebook-side.

Israelsk radio melder at Netanyahu har gått med på å la seg avhøre i statsministerboligen.

Riksadvokat Avichai Mandelblit sa i juli i fjor at han har bedt om innledende gransking i en sak der Netanyahu er involvert, men uten å gi mer informasjon.

Netanyahu har medgitt at han har mottatt penger fra den franske forretningsmannen Armaud Mimran, som har fått en fengselsdom på åtte år for å ha svindlet til seg millioner av euro ved hjelp av klimagasskvoter. Netanyahu mottok 40.000 dollar fra Mimran i 2001 som del av en kampanje for å fremme Israels interesser i utlandet. (©NTB)