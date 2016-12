Nevøen til Berlin-mistenkt pågrepet i Tunisia

Anis Amri, som er mistenkt for å ha kjørt et vogntog inn i et julemarked i Berlin, skal ha bedt nevøen om å sverge troskap til IS.

Det har nevøen sagt i avhør etter at han ble pågrepet i Tunisia fredag, ifølge en uttalelse fra landets innenriksdepartement.

Nevøen har innrømmet at han har vært i kontakt med onkelen, som også skal ha sendt ham penger slik at han skulle kunne reise til Tyskland.

Kilder i den tyske etterretningstjenesten sa tidligere i uken at den mistenkte hadde kontakt med imam Abu Walaa, omtalt som «IS' nummer én i Tyskland», og som i november ble pågrepet av tysk politi.

I tillegg til nevøen ble to andre menn pågrepet i Tunisia samme dag. De tre er mellom 18 og 27 år, og tunisiske myndigheter melder at de skal være medlemmer av et ekstremistisk nettverk.

Flyktet «mest sannsynlig» alene

Den 24 år gamle tunisieren som er mistenkt for å ha kjørt en lastebil inn i et julemarked i Berlin mandag, ble natt til fredag skutt og drept i utkanten av Milano. 12 personer ble drept og flere titalls skadet i angrepet.

Michael Kappeler / TT / NTB Scanpix

Tyske myndigheter startet fredag arbeidet med å avdekke hvorvidt Amri hadde noen medsammensvorne i planleggingen eller utførelsen av angrepet han er mistenkt for å stå bak, opplyste den tyske riksadvokaten fredag.

Julaften sier en italiensk antiterror-tjenestemann at Amri hadde «alle kjennetegnene til en som var på flukt alene» da han ble skutt av politimenn natt til fredag, ifølge CNN.

Ifølge tjenestemannen så det ut til at Amri hadde hatt hastverk da han pakket sakene sine, og han hadde med seg litt over tusen euro i kontanter da han ble stoppet.

Amri skal ha hatt på seg tre bukser utenpå hverandre, og hadde ikke med seg mobiltelefon eller identitetspapirer.

Syv tyske blant de drepte

En talsperson for Tysklands føderale politi sier at syv tyskere er blant de drepte i angrepet mot julemarkedet mandag.

De andre drepte er en italiener, en tsjekker, en ukrainer, en israeler og en polsk borger.

Tysk politi opplyser at ingen barn er blant de drepte, men vil foreløpig ikke gå ut med mer informasjon.

Tyske myndigheter sier at tilstanden er livstruende for flere av de 48 personene som ble såret i angrepet.