New York Times: Mann skal ha stjålet kode som brukes til å hacke andre land

Personen som er pågrepet, jobbet for entreprenøren Booz Allen Hamilton, samme firmaet som Edward Snowden jobbet for, ifølge New York Times.

Avisen skriver at personen er mistenkt for å ha stjålet en klassifisert kildekode, som NSA har utviklet for å kunne hacke seg inn i datasystemene til land som Russland, Kina, Iran og Nord-Korea.

Pågrepet i hemmelighet

Ifølge avisen, som siterer kilder fra rettsvesenet og etterretningen, ble han pågrepet i all hemmelighet av FBI.

Justisdepartementet i USA bekrefter at de har pågrepet en 51 år gammel mann, som de navngir. Han er siktet for å ha stjålet klassifisert informasjon.

Blant dokumentene som er stjålet, er seks av dem utarbeidet med hjelp fra sensitive offisielle kilder, metoder og kapasiteter som er kritiske for nasjonal sikkerhet, opplyser Justisdepartementet.

Erkjenner skyld

Ifølge Time går det tydelig frem på dokumentene at de er klassifisert.

De skriver at personen først nektet skyld, men at han senere har bekreftet at han har tatt dokumenter og filer som han visste var graderte.

– Det finnes ikke bevis for at min klient har forrådt landet. Det vi vet er at han elsker familien og landet. Han har på ærefullt vis tjenestegjort i marinen og har viet hele sin karriere til å beskytte sitt land, sier mannens forsvarer James Wyda, ifølge Baltimore Sun.

51-åringen har vært i varetekt siden 27. august.