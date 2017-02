New York Times: Trump gjør helomvending, omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk

– Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være lite fordelaktig, sier Trumps talsmann Sean Spicer.

Uttalelsen regnes som et varsel om at Trump-administrasjonen ikke vil være like velvillig innstilt overfor Israel og bosetningspolitikken som antatt.

«Høyst oppsiktsvekkende»

Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genèvekonvensjonen. The New York Times kaller den uventede uttalelsen til Spicer for «høyst oppsiktsvekkende».

De ser dessuten uttalelsen i sammenheng med at USAs FN-ambassadør Nikki Haley torsdag fordømte Russlands «aggressive handlinger» i Ukraina, og varslet at sanksjonene videreføres så lenge Krim er på russiske hender. Kritikken av Russland kommer etter at dødstallene nå igjen stiger kraftig i Ukraina-krigen.

«Trump omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk»

Den amerikanske avisen konkluderer derfor med at de siste uttalelsene om Israel og Russland i sum innebærer at «Trump omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk».

«Etter å ha lovet et radikalt brudd med utenrikspolitikken til Barack Obama, omfavner nå Donald Trump noen sentrale bærebjelker i den tidligere administrasjonens strategi, inkludert å advare Israel om å tøyle byggingen av bosetninger, kreve at Russland trekker seg ut av Krim og true Iran med sanksjoner for prøveskyting av ballistiske raketter».

Fakta: Fakta om israelske bosetninger * Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. * Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». * FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. * USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto mot kritikk av Israels bosetningspolitikk i sikkerhetsrådet. Beslutningen ble kritisert av USAs påtroppende president Donald Trump. (NTB)

Senest i desember vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som krever øyeblikkelig byggestans, og flere tidligere resolusjoner pålegger Israel å trekke seg ut av Vestbredden og de øvrige områdene som ble okkupert i 1967.

Tar ikke stilling

Sean Spicer sier at Trump «ikke har tatt offisielt stilling til bosetningsaktiviteten» og at presidenten håper at det kan oppnås fred i Midtøsten.

Trump gleder seg for øvrig til å ta imot Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus 15. februar, sier Spicer.

Netanyahu høstet sterk internasjonal kritikk da han nylig proklamerte at Israel «så snart som mulig» vil etablere en ny bosetning på Vestbredden, den første nye på over to tiår.

Alvorlig hinder

Siden Trump kom til makten, har Israel besluttet å utvide bosetningene med over 3.000 nye boliger.

FNs generalsekretær António Guterres og EUs utenrikssjef Federica Mogherini betegnet begge dette som et hinder for fred og en tostatsløsning. Det samme gjorde den norske regjeringen.

– Fra norsk side har vi gjentatte ganger tatt opp med israelske myndigheter at bosetningene er folkerettsstridige og alvorlige hindre for fred, sa statssekretær Marit Berger Røsland (H) i en kommentar.

Ambassade

Trump har også høstet skarp kritikk for sin trussel om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Ingen av de drøyt 80 landene som i dag har ambassade i Israel, har lagt denne til Jerusalem. Dette av frykt for at det vil bli sett på som en anerkjennelse av Israels ulovlige okkupasjon av Vestbredden og annektering av Jerusalem.

– En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.