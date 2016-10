New York Times-journalist fikk Trumps «skattebombe» i posten

Eksperter omtaler de lekkede skattedokumentene som et «bombenedslag» og mener opplysningene vil skade Trumps kampanje hardt, med kun 40 dager igjen til valget.

Årsaken er at han har bygget store deler av kampanjen rundt sin suksess som forretningsmann.

– Ingen sier han har gjort noe galt. Spørsmålet er hva som skapte underskuddet på 900 millioner dollar, sier Howard Adams, leder skatterett ved San Diego-Universitetet, til Politico.

New York Times avslørte natt til søndag at Donald Trump kan ha brukt et underskudd på 5,7 milliarder kroner fra 1995 til å unngå et tilsvarende beløp i inntektsskatt over de neste 18 årene.

Trump-kampanjen svarer med å understreke at Trump har et ansvar overfor selskapene han driver til ikke å betale mer skatt enn nødvendig.

Saken er heftig debattert på sosiale medier, og taggen #LastTimeTrumpPaidTaxes trender på Twitter søndag formiddag:

Fikk «dokumentbombe» i posten

Bakgrunnen er dokumenter som ser ut til å være kopier av deler av Trumps skatteoppgjør fra 1995, som en av avisens journalister fikk tilsendt i posten sist måned.

Dokumentene ble sendt anonymt, postlagt i New York, og med returadresse Trump Tower, der Trumps eiendomsselskaper holder til. Avisen har konferert med Trumps tidligere regnskapsfører gjennom 30 år, som mener dokumentene er autentiske kopier.

Også økonom Adam Cole ved den konservative Tax Foundation mener det enorme underskuddet reiser flere spørsmål ved Donald Trump som forretningsmann.

– Milliardunderskuddet er ikke i seg selv et tegn på tvilsom skatteoppførsel, faktisk er jeg sikker på at skattemyndighetene har revidert dette. Men det er bevis på dårlig business, skriver han på Twitter.

Det er flere ganger gjennom valgkampen sådd tvil om Trumps suksess som forretningsmann. Tidligere i høst skrev Washington Post at mens Trump skryter av at en av golfbanene hans er verdt 50 millioner dollar, oppgir han en verdi på 5 millioner til skattemyndighetene:

Washington Post: Trump endrer verdien på golfbanene sine etter hvem som spør

Trump er den eneste partivalgte presidentkandidaten på 40 år som ikke har offenliggjort sin skattehistorikk. Mens Hillary Clinton har offentliggjort sine skatteopplysninger for de siste 40 årene, har Trump kommet med stadig nye forklaringer på hvorfor han ikke vil gjøre det samme.

– Ikke fatalt

Hillary Clinton bruker Trumps uvilje mot å fortelle hvor mye han skatter aktivt i valgkampen. Senest under debatten mellom presidentkandidatene mandag antydet Clinton at Trump ikke betaler inntektsskatt, og Clintons kampanje var raskt ute med å spre New York Times-artikkelen på Twitter.

– BOMBENEDSLAG: Trumps skatteskjemaer viser akkurat hvilken elendig forretningsmann han er, og hvor lang tid han kan ha unngått å betale skatt, skriver Clintons pressetalsmann på Twitter.

Avsløringene kommer på tampen av det som beskrives som en marerittuke for Donald Trumps kampanje. Her ser du hvorfor

Den konservative strategen Bruce Haynes mener forvirringen rundt Trumps mulige manglende skattebetaling vil gå over hodet på vanlige velgere.

– Men den pågåene debatten rundt skatten hans gjør at han fortsatt sitter på kruttønna i spørsmålet om gjennomsiktighet, sier han.

– For mange er det en heltegjerning å unndra føderale skatter

– Dette er ikke fatalt. Men Trump-kampanjen må nå finne en måte å fortelle en historie om Clinton med noe substans, ellers er utsiktene hans svake, legger han til.

Aftenpostens utenrikskommentator Frank Rossavik ser det er vanskelig å vite hva som skader Trump i valgkampen.

– Her har observatører tatt feil stadig vekk. Trump har en appell og en grasrotkontakt vi ikke blir helt klok på. En faktor som taler for at skattevsløringene vil skade ham, er at Clinton-kampanjen bruker så store krefter på temaet.

– De folkene er så beregnede og grundige at de ikke prioriterer slik uten å ha gode data fra meningsmålinger og fokusgrupper å støtte seg til. Et par faktorer som taler mot, er at det for mange amerikanere er en heltegjerning å unndra seg føderale skatter samt at Trump ut fra hva vi nå vet, ikke har gjort noe ulovlig, sier Rossavik.











Varsler rettssak

Trump-kampanjen har ikke sagt at opplysningene i New York Times-artikkelen er uriktige.

Men kampanjen skriver i en uttalelse at dokumentene er ulovlig publisert, og varsler sak mot avisen.

– De eneste nyhetene her er at det mer enn 20 år gamle angivelige skattedokumentet var skaffet på ulovlig vis, noe som understreker ytterligere at New York Times, som de etablerte mediene generelt, er en forlengelse av Clinton-kampanjen, skriver Trumps kampanje i en pressemelding.

New York Times-redaktør Dean Baquet har tidligere sagt at han er villig til å risikere fengsel for å publisere Trumps skatteopplysninger.

Under et arrangement på Harward sa han at Trumps skatteopplysninger var av det offentliges interesse fordi Trump har bygget hele kampanjen sin på sin formue, og sin sukess som forretningsmann.

Latet som han besvimte

Trump selv har ennå ikke kommentert opplysningene. Han har ikke skrevet noe om artikkelen på sin twitterkonto.

Ifølge Politico entret han scenen 102 minutter senere enn planlagt på et valgkamparrangement i natt, og holdt en tale der han stadig avvek fra manus. I talen sa han at Hillary Clinton trolig er utro mot mannen sin, og imiterte hendelsen der Clinton fikk et illebefinnende under et arrangement sist måned.