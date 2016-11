New Zealands statsminister: – Opprydningen vil koste minst et par milliarder dollar

– Det er fullstendige ødeleggelser. Det er måneder av arbeid, sa Key til fungerende sjef for sivilforsvaret Gerry Brownlee da de fløy over områdene som ble hardest rammet av skjelvet natt til mandag.

Det kraftige jordskjelvet rammet New Zealand ved midnatt lokal tid søndag. Hus har rast sammen og veier har sprukket opp.

En person omkom da en bygning kollapset i Kaikoura, og en kvinne døde av medisinske komplikasjoner i Mt. Lyford, like i nærheten.

Skader for milliarder

Samtidig som Key inspiserte skadene, ble Sørøya rammet av et kraftig etterskjelv med en styrke på 6,2. Skjelvet hadde sitt episenter omtrent fire mil inn i landet, vest for Kaikoura.

Byen var ett av stedene som ble hardest rammet av hovedskjelvet som inntraff rundt midnatt natt til mandag. Det hadde en styrke på 7,8 med senter 100 kilometer utenfor den østlige kysten av Sørøya og førte til frykt for tsunami.

– Vi vet at bølgene var opp til to meter høye, men innbyggerne reagerte som de skulle og nærmet seg ikke strendene, sa Key tidligere mandag. Tsunamivarselet ble senere nedgradert til et regionalt kystvarsel.

Sgt Sam Shepherd/Courtesy of Royal New Zealand Defence Force/Reuters Handout

Anthony Phelps / Reuters / NTB scanpix

Ifølge Reuters skal statsministeren ha sagt i et intervju med Radio New Zealand at skadene trolig vil koste flere milliarder dollar.

– Det er vanskelig å tro at regningen vil bli mindre enn minst et par milliarder, sa statsminister John Key, ifølge kanalens Twitterkonto.

Det vil ta mange måneder å reparere de ødelagte veiene.

Byer isolert

Østkysten av Sørøya er hardest rammet av skjelvet, og veier er stengt på grunn av jordskred og store sprekker i veidekket. Byer nær episenteret, som Kaikoura og Waiau i området North Canterbury, er isolert. Fergene mellom Nord- og Sørøya ble innstilt mens terminalene ble undersøkt for skader, melder KiwiRail.

Mike Scott / TT / NTB Scanpix

Ross Setford / TT / NTB Scanpix

Det er registrert skader så langt nord som til hovedstaden Wellington, der myndighetene mandag morgen ba folk om å ikke dra inn til sentrum på grunn av mye knust glass.

Leter etter padlere

Myndighetene advarte mandag ettermiddag beboerne i nærheten av elven Clarence River om, at en «mur av vann» strømmet nedover elven. Situasjonen oppsto etter at jordskjelvet først førte til at masser demmet opp elven, men senere ga etter.

16 raftere som var på elven, er lokalisert i god behold. Myndighetene leter fortsatt etter seks padlere, men regner med at de har kommet seg opp i høyereliggende området, forteller Radio New Zealand.