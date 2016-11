TV-kanalen NBC News snakket allerede mandag med tre av Donald Trumps rådgivere om hvem som kan få toppjobbene i eiendomsbaronens regjering.

De tre, som snakket med løfte om anonymitet, trekker frem mange av Trumps lojale støttespillere.

Slugger kan bli ny utenriksminister

De mest kjente er den tidligere speakeren Newt Gingrich og den tidligere New York-borgermesteren Rudy Giuliani (72). Kildene forteller at Gingrich, som var speaker i Representantens hus noen år midt på 90-tallet, vurderes i den svært attraktive jobben som utenriksminister.

Gingrich var med helt i finaleheatet da Trump valgte visepresidentkandidat, men måtte gi tapt overfor Indiana-guvernøren Mike Pence på oppløpssiden. Til tross for at han tapte den kampen, forble Gingrich en av Trumps fremste støttespillere.

Beskyldte TV-anker for å være sexfiksert

For et par uker siden gjorde han seg bemerket da han forsvarte Trump mot alle kvinnene som anklaget ham for uønsket seksuell oppmerksomhet. I et intervju med Fox-ankeret Megyn Kelly beskyldte han henne for å være sexfiksert.

– Du er fascinert av sex og bryr deg ikke om offentlig politikk, sa en hissig Gingrich.

Da Trump for et par uker siden avbrøt valgkampen for å åpne sitt nye luksushotell i hovedstaden Washington, var Gingrich og kona blant gjestene.

Prøvde å bli president i 2012

Han stilte i det republikanske primærvalget i 2012. I likhet med Trump har også Gingrich vært i medienes søkelys for utroskapshistorier.

Da han besøkte sin daværende og fraseparerte kone på sykehus dagen etter hennes tredje kreftoperasjon i september 1980, ønsket han å diskutere vilkårene for skilsmisse.

Så fort den var i orden, giftet han seg med rundt ti år yngre Marianne Ginther. Det ekteskapet varte helt til han etter 19 år forlot henne til fordel for 23 år yngre Callista Bisek.

AARON P. BERNSTEIN / Reuters / NTB Scanpix

Giuliani er annen republikansk veteran som vurderes til en toppjobb. Mens han var borgermester i New York fra 1994 til slutten av 2001 gjorde han seg bemerket for sin kompromissløse holdning til kriminalitet, blant annet for nulltoleranse for det minste lovbrudd og forseelse.

Han var en populær borgermester og fikk æren for å ha ryddet opp i en by som før han kom til makten slet med at mange av innbyggerne hadde liten respekt for loven. Derfor er det ikke veldig overraskende at han nå ifølge NBC News vurderes som justisminister.

Giuliani ville også bli president

I likhet med Gingrich har han også prøvd å bli president, men han røk tidlig ut nominasjonskampen i 2008. Giuliani, som i likhet med Gingrich har slitt med utroskapshistorier, har kanskje vært Trumps fremste støttespiller i mediene under valgkampen.

En av de aller viktigste jobbene som Trump skal besette, er ikke i regjeringen. Det er rollen til stabssjef, som blir den som vokter døren inn til Det ovale rom. Til den jobben vurderes Reince Priebus, som i dag leder den såkalte republikanske nasjonalkomiteen. I motsetning til store deler av de fremste lederne av partiet, har Priebus stått last og brast ved Trump.

MIKE SEGAR / Reuters / NTB Scanpix

En av de beste vennene til Priebus er speakeren Paul Ryan, som har valgt en motsatt linje. Men det er særs viktig for presidenten å ha et godt forhold til lederen for Representantenes hus, spesielt siden han kommer fra samme parti. Dersom en god venn av speakeren blir stabssjef, kan det bidra til gjøre kommunikasjonen lettere.

Andre navn som NBC nevner er generalløytnanten Michael Flynn som ny forsvarsminister i Pentagon eller nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus og den tidligere bankmannen Steve Mnuchin, finanssjef i Trumps valgkampapparat, som ny finansminister.