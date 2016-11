Presidentkandidater i USA har som regel støtte fra innbyggerne i hjemkommunen. Ikke Donald Trump. Ni av ti beboere på Manhattan avviste milliardæren ved valget på tirsdag.

Stemningen har vært spesiell i New York siden Trump vant valget. De færreste her hadde sett for seg at eiendomsmogulen de kjenner fra tabloidavisene skulle gå hen og vinne valget.

Sjokket var desto større da han gjorde det, og mange har hatt behov for å avreagere. På T-banestasjonen på Manhattans 14. gate får de gjøre det ved å henge opp klistrelapper på veggen der de uttrykker noe av hva de føler.

«Newyorkere tar vare på naboene sine», skriver Maya Haswell (25) med rød tusj på en oransje lapp før hun henger den opp på den hvite flisveggen.

– Vi må ha solidaritet med hverandre nå. Mange er redde for tiden for hva som kommer til å skje. Da må vi støtte hverandre, slik vi newyorkere alltid gjør, sier hun.

Kunstner gir newyorkerne et utløp for frustrasjon

Tonen er den samme som på mange av de tusenvis av andre lappene som henger langs veggen: «Jeg tror på likhet». «Kjærlighet er alt som finnes». «Vi har fortsatt hverandre». «Alt kommer til å ordne seg». «Papirløse innvandrere, forbli sterke». «Døtre, tilgi deres fedre». Og så videre.

Prosjektet ble startet av kunstneren Matthew «Levee» Chavez (28) onsdag morgen som en forlengelse av et eksperiment han har holdt på med det siste halvåret der han driver «samtaleterapi» med forbigående newyorkere på subwayen.

– Jeg har sittet her ved et bord og gitt folk muligheten til å snakke om hva de vil. Da Trump vant valget, var det åpenbart mange som hadde mye på hjertet. Kunstnernavnet mitt er «Levee», (altså «demning»), og det innebærer en form for kontrollert utløp. Jeg tenkte at folk kunne uttrykke seg ved å skrive tankene sine på Postit-lapper, sier han.

Forskjellig stemning fra dag til dag

Og det gjorde de. Onsdag hengte folk opp 2000 lapper. Torsdag kom det 5000 nye, som Levee tok ned fra veggen om kvelden. Og fredag, da vi besøkte undergrunnstunnelen, var veggen igjen full av små klistrelapper i ulike farger med ulike småtanker:

«Det føles som da moren min døde.» «Dette er slik det begynner.» «Trump representerer ikke meg.» «Magen min gjør vondt.» «Jeg føler meg som en fremmed i mitt eget land.» «Vi kan ikke gi opp.» «Faen ta Donald Trump.»

– Det har vært interessant å se de ulike reaksjonsstadiene blant folk, sier Levee, og legger til:

– Onsdag var det helt stille her. Ingen sa et ord, men lappene var fulle av setninger om sorg og sinne. Torsdag var det mer livlig, og i dag er det fullt av folk som prater med hverandre. Det er fortsatt lapper her som skjeller ut Donald Trump, men flertallet av beskjedene handler om kjærlighet, samhold og fremtidstro, sier han.

Han har rett. Lappene fungerer som en samtalestarter. Folk stopper opp på veien mellom L-toget og 2/3-toget for å se på lappene mens de diskuterer med folk som frem til da var fremmede for dem. Noen ler, noen snakker om neste valg, et par står og omfavner hverandre i gråt.

– Jeg klarer bare ikke å forstå hvordan mine landsmenn kunne velge en rasistisk kvinneovergriper som ikke kan noenting om politikk og som har sagt at han vil gjeninnføre tortur. Jeg er fortsatt i sjokk, sier Brenda (32), som ikke vil oppgi etternavnet sitt men som sier at hun jobber som sosialarbeider i bydelen Bronx.

Daglige demonstrasjoner

Helt siden onsdag kveld har tusenvis av newyorkere – og folk i flere andre amerikanske byer – tatt til gatene for å protestere mot valget av Donald Trump som president.

Hva de vil oppnå, er uklart. Valget er avgjort. Selv om Hillary Clinton fikk halvannen million flere stemmer enn Trump, er valgmannsystemet laget slik at milliardæren vil bli USAs 45. president.

Det vil det ta tid for newyorkerne å akseptere.

– Men jeg håper at disse lappene hjelper dem litt på vei, sier Levee.