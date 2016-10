Ni Wikileaks-lekkasjer Clinton slipper billig unna grunnet Trump-skandalen

Kort tid etter at The Washington Post forrige fredag offentliggjorde skandalevideoen hvor Donald Trump kom med slibrige kommentarer om kvinner, slapp Wikileaks flere tusen hackede e-poster. De kom fra gmail-kontoen til John Podesta. Han er Hillary Clintons valgkampsjef og Bill Clintons tidligere stabssjef i Det hvite hus.

Trump i harnisk over liten mediedekning

Siden har Wikileaks fulgt opp med nye lekkasjer, etterfulgt av lite mediedekning. Dette til stor fortvilelse for en Trump som natt til torsdag norsk tid i mediene ble utsatt for angrep fra fire kvinner som hevdet at han har prøvd å antaste dem.

– Det er ingen tilfeldighet at disse angrepene kommer på nøyaktig samme tidspunkt, og alt på en gang samtidig med at Wikileaks frigir dokumenter som avslører den massive internasjonale korrupsjonen til Clinton-maskinen, inkludert 2000 flere e-poster bare denne morgenen, sa Trump på et valgmøte i Florida torsdag.

MIKE SEGAR / Reuters /NTB scanpix

CNN-stjerne: – Ville vært et enormt problem

I CNN-programmet State of the Race with Kate Bolduan påpekte programlederen selv torsdag at Clinton hadde vært heldig med den begrensede Wikileaks-omtalen.

– I et vanlig valg ville dette vært en veldig stor greie, sa Kate Bolduan, og la blant annet til:

– Å gjøre narr av katolikker, å gjøre narr av kristenkonservative. Private e-poster. Det ville vært et enormt problem, sa Bolduan.

Republikanerne er panikkslagne: De frykter Trump kan få alt til å rakne

Her følger ni Wikileaks-lekkasjer Clinton slipper billig unna med grunnet Trump-skandalene.

1. Hemmelige taler på Wall Street

Clinton nekter å offentliggjøre hva hun har sagt i taler, som hun har tjent rundt 20 millioner dollar på, primært til banker på Wall Street. Men Wikileaks-dokumentene avslører ifølge The Financial Times at hun tilsynelatende er langt mer positiv til bankene og frihandel enn hun gir uttrykk for offentlig.

– Min drøm er et hemisfærisk felles marked med fri handel og åpne grenser, skal Clinton ha sagt til en bank.

Hun innrømmet også at hun måtte «både ha et offentlig og privat standpunkt».

Fredagens lekkasjer fikk opprinnelig en del oppmerksomhet, men dagen derpå hadde de fleste store TV-kanalene – med unntak av Fox News – rettet full oppmerksomhet mot Trump-videoen.

2. Kampanjesjefen hånet katolikker

Kommunikasjonsdirektør Jennifer Palmieri skrev i en e-post i 2011 at katolikker tror at deres religion er «den sosialt mest akseptable politisk konservative religionen. Deres rike venner ville ikke forstå det om de ble kristenkonservative». Hun er selv katolikk.

Trump har bedt Clinton sparke rådgiverne grunnet dette. Og flere religiøse ledere ifølge CNN forbannet.

Andrew Harnik / AP / NTB Scanpix

3. Clintons egne medarbeidere tvilte på henne

«Har vi noen fornemmelse fra henne hva hun tror eller ønsket hennes kjernebudskap skal være», skrev rådgiveren Joel Benenson ifølge The Washington Post.

I mars i år skrev en annen rådgiver at «det skremmer vettet av ham at Hillary er nesten totalt avhengig av at republikanerne nominerer Trump». Eiendomsmagnaten ble fra demokratisk side sett på som republikanernes svakeste kandidat.

4. Lever fjernt fra velgerne

Clinton skal ha vedgått i en av talene at hun lever et liv «som til en viss grad er fjernt» fra middelklassens problemer. Hun viste til at det skyldes «livet hun har levd, økonomi, og dere vet, velstanden som jeg og min ektemann nyter».

5. La planer for å unngå pressen

Hillary Clinton er kjent for at hun unngår pressen så mye hun kan. Blant annet i mai 2015 diskuterte valgkampstaben om Clinton kunne unngå gi intervjuer før Labor Day. Det er amerikanernes svar på 1. mai og er fast fridag den første mandagen i september.

«Hvis hun tror at hun kan komme seg til Labor Day uten å ta pressespørsmål, tror jeg at det er selvmorderisk», skrev Podesta i en e-post.

Trump til Twitter-krig mot illojale republikanere: Verre enn «skurkete Hillary»

Også Trump har et anstrengt forhold til pressen, noe som fremgår av den grinete Twitter-meldingen under.

6. Hadde det gøy på Putins sommerhus

Mens Trump stadig skryter av Vladimir Putin, er tonen en helt annen hos Clinton. Derfor har det vakt en viss oppsikt at det i e-postene kommer frem Clinton-skryt av Putin. Om da hun hadde han til bords en gang sa Clinton:

– Han er en engasjert, du vet, veldig interessant samtalepartner.

Hun har ifølge Fox News, som er svært opptatt av e-postene Wikileaks har publisert, også sagt følgende om Putin:

– Du vet aldri helt hva han kommer til å gjøre eller si.

Det ble blant annet klart da hun besøkte hans datsja (sommerhus, journ.anm.).

– Plutselig rettet han seg i ryggen og hans øyne ble store og sa: «bryr du deg om tigeren»?

RIA Novosti / Reuters /NTB scanpix

7. Besværlig rørledning

E-postene viser også hvordan Clinton slet med å få støtte fra fagforeningene til sin motstand mot oljerørledningen Keystone XL fra Canada. Det hvite hus var for oljerøret, mens Clinton endte med å støtte miljøbevegelsens motstand.

8. Anklager Saudi-Arabia og Qatar for IS-støtte

Hillary Clinton anklager to av USAs allierte i Midtøsten, Saudi-Arabia og Qatar, for i all hemmelighet å gi økonomisk og logistisk støtte den ytterliggående islamistgruppen IS.

– Det er en meget dramatisk anklage, og vi må få hvilke bevis som eksisterer, sier USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton til Fox News.

9. Slet med e-post-forsvar

Hillary Clintons bruk av privat e-post lagret på en privat server har skapt store problemer for presidentkandidaten. Selv om hun til slutt ble frikjent av FBI, ga de henne sterk kritikk. Dessuten har e-postbruken forsterket inntrykket av at hun har en hang til hemmelighold.

Wikileaks-lekkasjene dokumenterer også at Clintons stab slet med å forsvare dette. Interne diskusjoner viser ifølge Fox News blant annet at de lurte på om de skulle prøve å spøke om det og om de skulle prøve å legge noe av skylden over på tidligere utenriksministre.