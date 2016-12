Hun som fikk kjeft for «ikke å stå opp»

Tammy Duckworth (bilde øverst i artikkelen) var i år senatskandidat i Illinois for demokratene. En republikansk partikomité refset henne i en twittermelding for «å ha et trist rulleblad med ikke å stå opp» for amerikanske krigsveteraner.

Problemet? Duckworth er ikke bare tidligere statssekretær for veteransaker, men hun mistet begge bena da hun var på oppdrag for det amerikanske militæret i Irak.

På valgdagen 8. november fikk hun nesten en million flere stemmer enn sin republikanske motstander.

Fra reklamefilm for Rhode Island

Reykjavik i Island – Rhode Island

Rhode Island satset millioner av dollar på å skryte av delstaten som turistmål. Men slagordet «Rhode Island: Cooler & Warmer» fikk ifølge Providence Journal heller lunken mottagelse.

Kampanjens nettsider var pepret med feil, og i en fancy reklamefilm som ble publisert, kunne man se en skateboarder som trikset – i Reykjavik på Island.

Guvernøren forsøkte lenge å forsvare opplegget, men skrinla til slutt hele kampanjen og sparket kampanjelederen.

Snakket nedsettende om ungdoms utseende

USAs utenriksdepartement ville advare unge amerikanere mot uvettig opptreden utenlands i den populære vårpartyferien, men ble nok litt for kule.

I en twittermelding med emneknaggen #springbreakingbadly skrev departementet: «Ikke en ’10’ i USA? Da heller ikke utenlands. Pass deg for å bli lurt til å kjøpe dyre drinker eller verre: å bli ranet.»

Ungdommen falt ikke helt for antydningen om at de var lite attraktive, og departementet slettet flere meldinger og beklaget.

George Orwell som dyrevenn

Bollywood-stjernen Shilpa Shetty ble intervjuet i forbindelse med at Harry Potter-bøkene skulle inn på et indisk ungdomsskolepensum.

Hun sa da blant annet: «Animal Farm burde også med siden det vil lære de små kjærlighet og omsorg for dyr.»

Emneknaggen #ShilpaShettyReviews dukket opp og det ble for eksempel antydet at 50 Shades of Grey kunne være en fin fargeleggingsbok for barna.

Shetty rykket ut på Instagram: «Min mor sier alltid at når du er en kjendis må du aldri klage og aldri forklare deg», skrev hun og mente «også dette vil gå over.»

Liberalisere landbruket eller ta av seg klærne?

Da Kinas president Xi Jinping deltok på G20-møtet i september, gikk det litt i surr under en tale. Han siterte fra en gammel kinesisk tekst og skulle si «lettelser i landbrukspolitikken».

Men de aktuelle kinesiske tegnene for landbruk og klær er svært like. Xi sa kuanyi i stedet for kuannong.

Frasen «forenkle handel og ta av seg klærne» ble etter kort tid bannlyst i sosiale medier i Kina.

Hadde Netanyahu som æresgjest

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var æresgjest for 40-årsmarkeringen for et raid mot flykaprere i Uganda. Netanyahus bror deltok og døde i angrepet.

Da president Yoweri Museveni holdt tale, ble imidlertid ikke Israel nevnt. Han kalte landet konsekvent for Palestina. Netanyahu lot som ingenting.

En talsmann for presidenten forsøkte senere å bortforklare blemmen: «Hele landet ble opprinnelig kalt Palestina, så Musevenis referanse er ikke feil.»

En noe udiplomatisk limerick

I september reiste britenes utenriksminister Boris Johnson til Tyrkia der han blant andre møtte og drøftet saker med president Recep Tayyip Erdogan.

I mai – i god tid før Johnson visste at han skulle bli utenriksminister – vant den fargerike politikeren en limerick-konkurranse om Erdogan i tidsskriftet Spectator med et temmelig frivolt dikt: «There was a young fellow from Ankara/Who was a terrific wankerer/Till he sowed his wild oats/With the help of a goat/But he didn’t even stop to thankera.»

Da han etter møtene i september ble spurt om han hadde beklaget, sa han at slike trivialiteter ikke kom opp i samtalene.

Hun skulle snakke problemene ned

Det svenske Miljøpartiet var i hardt vær i vår. Partiets boligminister Mehmet Kaplan hadde hatt møter med islamister og høyreekstreme. Han hadde også sammenlignet Israels politikk med nazisme.

Da partiets talskvinne og landets visestatsminister, Åsa Romson, skulle på frokost-TV for å snakke om problemene, kalte hun det store terrorangrepet mot USA i 2001 for «11. september-ulykkene».

Dette vakte oppsikt internasjonalt. Hun sa selv i ettertid at «ulykkene» henspilte på situasjonen i Sverige etter angrepene. En drøy måned senere hadde hun gått av.

Putin-praten som ikke fant sted

Michel Temer overtok som president i Brasil 20. august. Midt i oktober reiste han til India på toppmøte for de såkalte BRICS-landene.

Han ga da inntrykk av at han hadde hatt møte med Russlands president Vladimir Putin og detaljert fortalt om sin plan for å kutte det brasilianske budsjettet.

Temer fortalte også at Putin var svært interessert i planen hans. Russia Today kunne imidlertid fortelle at Temer var den eneste av landenes toppledere som ikke hadde hatt et bilateralt møte med Putin.

PS: Vi har på denne listen ikke tatt med bommerter fra årets amerikanske presidentvalgkamp av frykt for at denne teksten da skal ta opp all ledig plass på internett.