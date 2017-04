Når det franske folk går til valgurnene på søndag, vil Nasjonal Front spille en av hovedrollene. For første gang i historien kan det høyrepopulistiske partiet bli størst i første valgomgang.

Partileder Marine Le Pen har gjort en omfattende jobb for å gjøre partiet mer moderat og for å bedre sine sjanser til å bli president.

Her er ni måter hun har endret partiet på:

1. «Front National» er borte

Går du inn på nettsiden til valgkampanjen til Marine Le Pen, finner du ikke ordene «Front National» nevnt noe sted. Det gjør du heller ikke på noen av de offisielle valgplakatene.

Den kjente logoen, en flamme i trikolorens farger, rødt, hvitt og blått, er også borte.

Bakgrunnen er at partinavnet fortsatt gir negative assosiasjoner hos mange franskmenn, ifølge Jérôme Fourquet, en direktør i meningsmålingsbyrået Ifop.

Særlig er faren Jean-Marie Le Pen, som dannet partiet og ledet det frem til 2011, fortsatt kontroversiell.

2. «Le Pen» er borte

Også navnet «Le Pen» er fjernet fra valgkampmateriellet, i stedet er presidentkandidaten på fornavn med alle. Den offisielle logoen består bare av «Marine Présidente», med en blå rose tvers igjennom.

Dette kan både bidra til å skape distanse til partiets fortid og til å vise folkelighet i et land der det fortsatt er uvanlig å omtale fremmede med fornavn.

– Ved å slette logoen og navnet og ved å presentere kandidaten med fornavn, prøver å de å skape en nærhet og fremmer et produkt som er mindre hardt, skaper mindre bekymring og som er mindre skummelt, sier Fourquet til The Guardian.

I dette landet har folk høy utdanning og mye penger. Likevel leier de bolig hele livet.

3. Faren og andre er kastet ut

I likhet med alle andre høyrepopulistiske partier i Europa har Nasjonal Front rensket opp i egne rekker. Folk som kommer med upassende uttalelser kastes ut. Dette rammet til og med Marine Le Pens egen far, Jean-Marie, som i 2015 ble ekskludert blant annet fordi han i intervjuer bagatelliserte holocaust. Far anla rettssak mot datteren, der hun og partiet fikk medhold i eksklusjonen, men han fikk beholde vervet som æresformann.

4. EU-motstanden er tonet ned

Marine Le Pen vil fortsatt forlate Schengen-sonen, kvitte seg med euroen og reforhandle forholdet til EU og så legge det ut for en folkeavstemning. Meningsmålinger viser imidlertid at et klart flertall av franskmenn ønsker å beholde euroen, flere har pekt på at Le Pen har tonet ned noe av det EU-kritiske snakket fordi hun vet det kan skremme velgere unna.

I den store TV-debatten på kanalen BFMTV sa hun at hun ikke var for en brå utmeldelse av EU.

5. Dødsstraff er ikke lenger kampsak

Lov og orden har vært en fanesak for Nasjonal Front siden starten i 1972, og de har også tatt til orde for å gå gjeninnføre dødsstraff. Dette punktet var imidlertid borte da partiet lanserte sitt valgkampprogram tidligere i år.

Ifølge BBC er 60 prosent av Nasjonal Front velgere for dødsstraff, sammenlignet med 28 prosent av tradisjonelle konservative velgere og bare 11 prosent på venstresiden, og endringen ble av mange tolket som nok et forsøk på å ta steg inn mot sentrum.

6. Fra antisemittisme til Israel-støtte

Nasjonal Front ble skapt av folk med røtter tilbake til andre verdenskrig og som hadde vært aktive nazister sammen med veteraner fra krigen i Algerie. Partiet var antisemittisk, og Jean-Marie Le Pen har en rekke ganger bagatellisert jødeutryddelsen. Marine Le Pen har flyttet partiet og byttet ut jødehets med en klar antiislamsk holdning. Hun er med i gruppen av Israel-venner i Europaparlamentet.

7. Økt det europeiske samarbeidet

Under Marine Le Pens ledelse har Nasjonal Front blitt et ledende parti blant innvandrerskeptiske, EU-tvilende høyrepopulister. Hun leder deres gruppe i Europaparlamentet og er at nettstedet Politico kåret til parlamentets mest innflytelsesrike politiker. I 2014 ble Nasjonal Front det største partiet i Frankrike til Europaparlamentet. Det gjorde at store deler av partiledelsen havnet på parlamentets lønningsliste og på den måten ble profesjonelle heldagspolitikere.

Britene har startet Brexit. Dette er kaoset som venter Europa dersom forhandlingene kollapser.

8. Lagt om den økonomiske politikken

Nasjonal Front har under Marine Le Pen lagt om den økonomiske politikken dramatisk fra den liberalistiske holdningen partiet tradisjonelt hadde. Hun er for at staten skal ha en stor og aktiv rolle i økonomien. Viktige franske industribedrifter kan hun til og med tenke seg å nasjonalisere for å beholde arbeidsplassene i Frankrike. Hun er motstander av store handels- og investeringsavtaler og vil ha det hun kaller for en «klok» eller «intelligent» proteksjonisme. Partiet har også lagt om den sosiale politikken og hentet mye av tankegodset fra venstresiden. Det gjelder i spørsmål som å øke pensjonsalderen og motstand mot kutt i sosiale overføringer.

9. Bygget organisasjonen

Nasjonal Front har drevet en omfattende organisasjonsbygging og partiet er i dag ett av de beste til å bruke sosiale medier. Internt i partiet sier de at hun har «marinisert» partiet, det vil si at hun har gitt det en mykere profil som ikke minst har vist seg å tiltrekke unge og kvinnelige velgere. I den offentlige debatten har Nasjonal Front og Le Pen stort sett blitt sett på som et en-saks parti. Mot innvandrere, men parallelt med organisasjonsbyggingen har Marine Le Pen jobbet bevisst for å utvide partiets politiske nedslagsfelt. På partiets seminarer dukker nå næringslivsledere og forskere opp som paneldeltagere, noe som viser at partiet blir tatt på alvor.