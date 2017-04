Ni spørsmål om hvorfor USA og resten av verden frykter Nord-Korea

Da Donald Trump forberedte seg til å flytte inn i Det hvite hus, advarte Barack Obama ham om at utviklingen i Nord-Korea var det som holdt ham våken om natten.

Siden har Nord-Korea gjennomført en rekke prøveoppskytninger av raketter. I påsken viste Kim Jong-un frem en rekke nye våpen under en spektakulær militærparade i hovedstaden Pyongyang.

I tillegg kan en ny atomprøvesprengning, nordkoreanernes sjette, være på trappene.

Hva vil Kim oppnå med atomvåpnene?

– Det er helt tydelig at Kim Jong-uns mål er å få verden til å godta at Nord-Korea er en atommakt som kan avskrekke angrep. I mellomtiden går det med enorme ressurser på å utvikle atomvåpnene, sier forsker og professor Stein Tønnesson ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Han påpeker at Kim har signalisert at han vil forsøke å gjenreise landets skakkjørte økonomi. Men først vil han bruke atomvåpenprogrammet for å skremme andre land fra å angripe Nord-Korea.

Eksterne fiender som Sør-Korea, USA og Japan gjør det også enklere å rettferdiggjøre regimets politikk og de vanskelige forholdene for den lidende befolkningen.

Hvor langt kan nordkoreanernes atomvåpen nå?

Nord-Korea har atomvåpen. Spørsmålet er om det klarer å lage så små bomber at de kan festes på raketter eller slippes fra fly. Ekspertene er i tvil om landet har klart det.

Nordkoreanske mellomdistanseraketter kan allerede nå hele Sør-Korea. Japan er også godt innenfor rekkevidde fra både land og ubåter. Slike raketter vil trolig også kunne nå den amerikanske delstaten Hawaii innen fem år, ifølge Vox.

– Sannsynligvis har Nord-Korea over 20 atombomber. De arbeider aktivt med hydrogenbomber og med interkontinentale raketter som kan ramme USA, sier Tønnesson.

Ifølge den anerkjente tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS) har slike raketter lang nok rekkevidde til å kunne treffe storbyene Seattle, San Francisco eller Los Angeles.

Under militærparaden i påsken viste Kim frem kjøretøyer som kan transportere og skyte opp interkontinentale ballistiske missiler. Hvor langt utviklingen av rakettene er kommet, er ikke kjent.

Kan nordkoreanerne slå tilbake hvis landet angripes?

Selv uten atomvåpen kan Kim slå kraftig tilbake hvis USA skulle bestemme seg for å prøve å bombe i stykker landets atomprogram.

Nord-Korea har Sør-Koreas hovedstad Seoul i sikte. Langs grensen står det artillerikanoner og rakettartilleri som kan skape frykt, kaos og panikk blant megabyens 25 millioner innbyggere.

– Kim har truet med å ødelegge Seoul i et inferno av flammer, sier Tønnesson.

Artilleriet er befestet og skjult i landskapet. Det kan trolig avfyre tonnevis med granater før Sør-Korea og USA kan slå tilbake og stanse bombardementet. Kanonenes drifts- og treffsikkerhet er samtidig ikke av moderne standard.

– Noen har spekulert på at dette er rustent, at det kanskje ikke vedlikeholdes siden de fleste ressurser går til atomvåpenprogrammet, sier Tønnesson.

Selv om Nord-Korea sannsynligvis ikke har kapasitet til å legge hele byen i ruiner, vil et granatbombardement gjøre stor skade. Mange sivile vil bli drept og konsekvensene for Sør-Koreas økonomi blir trolig enorme.

Hvordan er styrkeforholdet militært mellom Nord-Korea og Sør-Korea?

Rundt 1,2 millioner nordkoreanske soldater og mellom 3500 og 4300 stridsvogner står klare hvis det blir krig, ifølge anslag fra CSIS.

Til sammenligning har Sør-Korea 630.000 og USA omtrent 29.000 soldater på Korea-halvøya.

Selv om USA og Sør-Koreas militære er teknologisk overlegent og etter alle solemerker ville vinne en tradisjonell krig, vil det medføre enorme tap på begge sider. Nord-Koreas spesialstyrker vil også kunne gjøre stor skade i Sør-Korea.

Har Nord-Korea andre masseødeleggelsesvåpen?

I tillegg til atomvåpnene har landet store mengder kjemiske våpen, ifølge sørkoreanske anslag.

Kjemiske våpen kan skytes ut ved hjelp av artilleri, fra fly eller med enklere raketter. Det er derfor mulig å gå til giftgassangrep mot Seoul.

Har USA forsøkt å forhandle med Nord-Korea?

Ja. I 1994 avtalte de to landene at atomvåpenprogrammet skulle stanses i bytte mot gradvis normalisering av forholdet. Avtalen ble brutt gang på gang og havarerte helt i 2003.

Under George W. Bush ble det forhandlet frem to avtaler, men den ene ble brutt før den trådte i kraft.

– Disse avtalebruddene blir brukt som eksempel på at forhandlinger ikke fungerer. Men det er ikke så enkelt. Nord-Korea har gjennomført deler av disse avtalene. Om den er tilstrekkelig presis og er kostbar å bryte, kan det fungere, tror Tønnesson.

Har Trump endret USAs Korea-politikk?

Etter at forhandlingene kollapset, var Barack Obama «strategisk tålmodig» med Nord-Korea og nektet nye samtaler så lenge de fortsatte med rakett-tester og atomprøvesprengninger.

Trump sier at han vil ha hjelp fra Kina, Nord-Koreas eneste allierte, for å håndtere landet. Administrasjonen har også sagt at perioden med «strategisk tålmodighet» er over, men så langt er det ikke omsatt i praktisk politikk.

Hvordan er forholdet mellom Kina og Nord-Korea?

Så godt som all handel Nord-Korea gjør med utlandet, er med Kina. Landet er også fullstendig avhengig av kinesiske importvarer, som olje. Det gir Beijing en viss innflytelse i Pyongyang.

China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will

Samtidig frykter Kina at en krise kan utløse en flyktningbølge. Hvis Nord-Korea kollapser, frykter Kina at et forent Korea vil alliere seg med USA, og at buffersonen dermed blir borte.

– Det er i Kinas interesse å legge press på Nord-Korea. Da kan de forbedre forholdet til Sør-Korea. Det er viktigere strategisk og økonomisk enn å ha et godt forhold til Pyongyang, sier Tønnesson.

Men Kina har få gode alternativer. En oljeblokade kan føre til totalkollaps. Det samme gjelder om kineserne stanser pengestrømmen og nekter nordkoreanerne å bruke kinesiske banker, mener Tønnesson.

– Da blir Nord-Korea desperat etter valuta, og da er det nesten ingen grenser for hva de kan gjøre. Kanskje selge atomvåpen til terrorgrupper, sier han.

Hvis Kina forsøker å fjerne Kim fra makten, kan det skape enda sterkere anti-kinesiske følelser i Nord-Koreas befolkning.

– Hjelper Kina Trump eller Trump Kina? spør Stein Tønnesson i denne kronikken om USA, Kina og Nord-Korea.

Finnes det andre alternativer enn bombing og forhandlinger?

Ryktene svirrer om at amerikansk sabotasje kan være en mulig grunn til at Nord-Koreas rakettoppskyting mislyktes i påsken.

USA gjorde noe lignende da landet angrep Irans atomprogram med en lang rekke cyberangrep. For tre år siden beordret Obama lignende angrep mot Nord-Korea.

Slike cyberangrep kan forsinke utviklingen og gjøre det så utfordrende at Nord-Korea tvinges til forhandlingsbordet.