Noen av Trumps største valgløfter minner om Obamas. Han endte med å skuffe mange.

– NAFTA var en stor tabbe.

Dette gjentok Barack Obama ofte i valgkampen i 2007 og 2008, da han var presidentkandidat.

Obama kalte handelsavtalen med Mexico og Canada for «katastrofal». Demokratenes presidentkandidat var mer elegant i formuleringene, men budskapet var på mange måter det samme som Donald Trumps: NAFTA hadde skylden for at amerikanske jobber og virksomheter forsvant sørover til Mexico.

Globaliseringens tapere

Kandidaten Obama gjorde, liksom Donald Trump, kampen mot handelsavtalen til et viktig poeng i sin første presidentkampanje.

Han lovet at noe av det første han skulle gjøre var å kontakte lederne i Mexico og Canada for å reforhandle.

«Handelsavtaler skal ikke bare være bra for Wall Street, de skal også være gode for main street,» sa Obama i en av valgdebattene.

Han sa også at «globaliseringen skaper vinnere og tapere, men det er de samme vinnerne og taperne hver gang.»

Det ble likevel med valgkamp-retorikken for Obama. NAFTA ble ikke reforhandlet, og presidenten har i stedet satt i gang to nye store handelsavtaler: TPP med landene rundt Stillehavet, og TTIP, som er med Europa.

Skulle rydde opp i Washington

Det er lett å glemme, men da Barack Obama ble valgt i 2008 var han en outsiderkandidat med svært liten fartstid i nasjonal politikk. Han begynte som senator i januar 2005. Drøye to år senere, i februar 2007, kunngjorde han sitt kandidatur for president.

Statusen som outsider var et viktig poeng for den unge kandidaten - i kunngjøringstalen lovet Obama å rydde opp i Washington. Hovedstaden hadde et korrupt politisk system som var dominert av lobbyister og særinteresser, sa presidentkandidaten.

– De har gjort den amerikanske staten til et spill som bare de har råd til å spille, sa Obama.

– De bruker penger og du blir sittende igjen med regningen, de får tilgang mens du må skrive et brev, de tror de eier staten, men vi er her for å ta den tilbake.

Når jeg er president i USA, da kan du ikke slutte og gå rett over til å bli lobbyist, hvis du vil jobbe i min regjering.

Barack Obama i Iowa, august 2007

Trump og Obamas appell til rustbeltet

De er vidt forskjellige, men det finnes også noen interessante paralleller mellom kandidatene Donald Trump og Barack Obama. Budskapet deres sammenfaller på tre viktige punkter som har spesielt stor appell blant velgerne i de viktige statene i rustbeltet:

at de skal røske opp i Washington og rydde vekk korrupsjon,

at de skal gjøre noe med handelsavtalen NAFTA,

og at de er outsidere i det politiske systemet som ikke er kjøpt og betalt av særinteresser.

Obama vant hele regionen i 2008: Pennsylvania, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois og Wisconsin. I 2012 vant han alle bortsett fra Indiana.

Trump vant alle statene minus Illinois i år (i Michigan finteller man fortsatt, men Trump står foreløpig som uoffisiell vinner). Han motiverte blant annet velgere som hadde sittet hjemme under sist valg, ifølge The New York Times.

FRANK POLICH / X01561

Svingdøren i Washington går fortsatt rundt

Svingdøren i Washington, som Obama lovet å stenge, spinner rundt fortsatt. Antall registrerte lobbyister har gått ned svakt, og Obama-regjeringen har forsøkt å opprettholde prinsippene i valgløftene.

Medarbeidere i Obama-regjeringen må signere et etikkløfte som skal hindre gjennomtrekk og interessekonflikter. Problemet er at svært mange har fått dispensasjon eller har funnet måter å omgå reglene, ifølge flere amerikanske medier.

En rekke av presidentens medarbeidere har etterhvert gjort nettopp det han lovet ikke skulle skje - hoppet fra toppstillinger i administrasjonen til lobbygrupper innenfor samme felt. Obamas regjering har ansatt mer enn 70 tidligere lobbyister, ifølge en granskning i Politico.

Trump strammer inn

Nå forsøker Donald Trump på noen av de samme innstrammingene. Et av de første konkrete tilltakene den påtroppende presidenten har presentert, er et etikkløfte som krever at medarbeidere i hans administrasjon ikke kan bli lobbyister i fem år etter at de slutter.

Trump har imidlertid allerede blitt kritisert for å ha mange lobbyister og insidere i sitt overgangsteam. Etter ta han byttet ut lederen Chris Christie i forrige uke, har den nye presidenten forsøkt å renske ut kandidater med for mye baggasje, men det byr på et annet problem: å finne personer som er tilstrekkelig kvalifisert til å bemanne tusenvis av jobber i den nye regjeringen.

Vil gjøre en bedre jobb enn Obama

Trump har en større sjanse til å lykkes med å reformere Washington enn Obama, tror tidligere rådgiver for Bill Clinton Dick Morris. Morris jobbet for Clinton allerede på syttitallet, men byttet politisk side etter nittitallet, og er nå en Trump-tilhenger.

– Han er flink å delegere, og så lenge han kan unngå å deltaljstyre og si dumme ting, så kan han få gjennomslag, sier Morris, som mener Trump er mindre avhengig av etablissementet, og en bedre leder..

Mediene snakker om Trumps presidentskap som om verdens ende er nær, sier Morris til Aftenposten.

– Det omtales som om barbarene står utenfor og klar til å storme festningen. Elitene er redde for sine egne lukurative karrierer, sier Morris.

Nå er ikke Morris selv fremmed for å ta sterke ord i sin munn. Hans siste bok heter for eksempel «Armageddon», og handler om hvordan Trump skulle vinne valget. En eventuell Hillary Clinton-seier ville være «slutten på Amerika slik vi kjenner det», advarte Morris.

Faren med Trump ligger ikke i politikken, men i retorikken, mener han.

– Han må vise bedre selvdisiplin i måten han kommuniserer på. Hittil har han sagt mange ting som er lite smarte - ja, noen ganger rett og slett dumme. Men jeg synes vi ser tegn til forbedring, sier Morris, som tror Trump vil bli en suksess.

– Han kommer til å bli en stor president. En av de aller største.