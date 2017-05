En nordkoreaner skal ha blitt hyret av sitt lands fiender for å utføre «bombe-terrorisme mot det øverste lederskap» ifølge ministeriet for statssikkerhet i Pyongyang, som ikke nevner Kim Jong-un ved navn. Det kan også leses ut av det samme offisielle kommunikeet, gjengitt av BBC, at attentatmannen skulle sørge for at «biokjemiske substanser, inkludert radioaktiv substans og nano-giftig substans» rammet den nordkoreanske lederen under en seremoni i Kumsusan sol-palass, der hans far og farfar er gravlagt.

Hverken den amerikanske etterretningstjenesten CIA eller sørkoreanske IS hadde lørdag morgen, lokal tid, gitt noen kommentar til beskyldningene.

Pyongyang-regimet sprer rutinemessig falsk informasjon i sin propaganda.

– Jeg vet ikke, er imidlertid det korte svar Aftenposten får da vi spør Nord-Korea-eksperten Jong Kun-choi, professor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Yonsei-universitetet i Seoul, om attentatpåstandene står til troende.

Skal ha fått utbetalt millioner av kroner

Den angivelige attentatmannens familienavn oppgis å være Kim, mer om hans identitet blir ikke gjort kjent, men i kommunikeet fra ministeriet kalles han «menneskelig avskum».

Oppdragsgiverne skal ha betalt Kim mer enn 240 000 dollar (to millioner kroner) dollar, hvorav det meste skulle gå til bestikkelser og innkjøp av utstyr. Det er også nevnt nok en sum på 50 000 dollar (430 000 kroner), men det er noe uklart om den kommer i tillegg.

Attentatmannen skal ha blitt rekruttert av amerikansk og sørkoreansk etterretning mens han arbeidet i Khabarovsk-territoriet i Russland i 2014. Kim skal flere ganger ha hatt kontakt med sine oppdragsgivere via en satellittelefon de hadde gitt ham, før han i mars-april i år angivelig møtte en sørkoreansk agent i den kinesiske byen Dandong på grensen til Nord-Korea.

For bare noen dager siden kom Kim til avtalt sted for å motta «nødvendig utstyr» for å utføre drapet, ifølge ministeriet for statssikkerhet, som fastslår at komplottet ble avslørt og stanset i tide.

Nordkoreanerne gir ingen opplysninger om pågripelse av den angivelige attentatmannen og hva som siden skal ha skjedd med ham.

Grunner til å tvile på påstandene

BBCs kommentator mener at det ikke kan utelukkes at etterretningsorganisasjoner utvikler planer om å ta livet av Kim Jong-un, men at de foreliggende påstandene om et avverget attentat ikke er spesielt troverdige.

Det er påfallende at mannen som anklages for å ha forsøkt å drepe landets leder, ikke blir presentert for offentligheten. Og hvorfor refererer ministeriet for statssikkerhet først til et planlagt bombeangrep, for deretter å redegjøre ganske detaljert for forberedelsene til å bruke gift?

Det er også vanskelig å se hvordan en vanlig nordkoreaner skulle ha mulighet til å komme så nær innpå Kim Jong-un at han kunne utføre attentatet, siden lederens bevegelser aldri blir gjort kjent på forhånd og han bestandig er omgitt av en stor livvakt-styrke.

Pyongyangs anklage kommer på et tidspunkt da spenningen på den koreanske halvøya er vært spent, etter nordkoreanske prøveskytinger av raketter og USAs president Donald Trumps løfter om å «løse» problemet med Nord-Koreas atomprogram. Presidenten har advart om en mulig «stor, stor konflikt» med den lukkede diktaturstaten.

