Nord-Korea: Setter fart på atomvåpenprogrammet

Nord-Koreas FN-utsendinger delte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.

Som svar på USAs nye strategi i konflikten, der de ber om nye sanksjoner og «maksimalt press og innsats», vil Nord-Korea øke sin innsats med å sette fart på utviklingen av atomvåpen til «maksimal fart». Det er nøyaktig det motsatte av hva USA har anmodet landet til å gjøre.

Selvforsvar

USA har den siste uka spisset retorikken mot Nord-Korea, understreket at de vil ha Kina og FN med på nye sanksjoner og gjennomført ny militærøvelse sammen med Sør-Korea. Mandag kom nyheten om at USAs omstridte rakettskjold, med navnet THAAD (Terminal High Altitude Area Defence), nå er ferdig installert og operativt i Sør-Korea.

Nord-Korea sier at de siste militærøvelsene har brakt USAs «aggresjonshysteri» til sitt høyeste punkt så langt. De mener Den koreanske halvøy er på grensen til kjernefysisk krig.

Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.

Trump-utspill

De nordkoreanske uttalelsene tirsdag nevner ikke USAs president Donald Trumps siste utspill der han åpner for å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

– Dersom det er hensiktsmessig for meg å møte ham, så vil jeg absolutt gjøre det, sa Trump i et intervju med Bloomberg News mandag.

– Så lenge det er under de rette omstendigheter, så vil jeg det, legger han til.

Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.

– Det er innlysende at omstendighetene ikke er de rette i øyeblikket, sa Spicer og la til at dersom de to statslederne skal møtes, er det et minstekrav at Nord-Korea stanser sin provoserende atferd.

Gulrot og pisk

Trump-administrasjonen har tidligere sagt at de ønsker å få til en dialog med regimet i Nord-Korea for å få en løsning på den betente situasjonen. Samtidig har Trump sagt at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

I tillegg til å true har USA også antydet at det vil være mye å tjene på det om Nord-Korea avslutter atomvåpenprogrammet sitt. Blant gulrøttene Trump-administrasjonen har dinglet foran dem er gjenopptakelse av matleveranser og forhandlinger.