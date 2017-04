Nord-Korea: Vil teste nye raketter ukentlig

– Vi kommer til å gjennomføre rakettester på en ukentlig, månedlig og årlig basis, sier Nord-Koreas viseambassadør Han Song-ryol til BBC.

– Skulle USA våge å gå inn for en militær handling, er Nord-Korea klare til å svare på en hvilken som helst form for krig amerikanerne velger, sa Nord-Koreas viseambassadør til FN, Kim In-ryong, under en pressekonferanse i FN mandag.

Slik svarer USA på utviklingen i Nord-Korea: Fremskynder utplassering av rakettskjold i Sør-Korea

Trusselen er et svar på advarslene fra USAs visepresident Mike Pence mot å fortsette de gjentatte testene av missiler.

Lee Jin-man / TT / NTB Scanpix

– Tiden for strategisk tålmodighet er over, sa Pence, som besøker Sør-Korea som en del av en ti dager land reise i Asia. Visepresidenten forsikret Sør-Korea om at USA står ved deres side.

«Historisk provokasjon»

Kim In-ryong hevder at en pågående militærøvelse utenfor kysten av Koreahalvøya som utføres av USA og Sør-Korea, er en historisk provokasjon.

– USA skaper en farlig situasjon der en kjernefysisk krig kan bryte ut når som helst.

Søndag utførte Nord-Korea en mislykket missiltest. Trolig eksploderte raketten etter 4–5 sekunder. Dagen før arrangerte regimet i Pyongyang en massiv militærparade i forbindelse med 105-årsdagen til Kim Il-sung.

Wong Maye-E / TT / NTB Scanpix

Under lørdagens militærparade ble det vist frem nær 60 missiler, inkludert det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.

Nord-Koreas mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland, noe president Donald Trump har sagt at han vil sørge for å stanse.