Nord-Korea bekrefter «vellykket» rakettoppskytning

Sørkoreanske myndigheter kom med meldingen om at Nord-Korea hadde testet ny mellomdistanserakett søndag.

Raketten ble skutt opp fra et område nær Pukchang i provinsen Sør-Pyongan, nord for hovedstaden Pyongyang, og fløy østover i rundt 500 kilometer over Japanhavet, heter det i en melding fra forsvarets overkommando i Sør-Korea.

Sør-Koreas president Moon Jae-in innkalte regjeringens sikkerhetsråd til møte for å diskutere oppskytingen, opplyste kontoret hans.

– Sør-Korea og USA analyserer oppskytingen for å få ytterligere informasjon. Vår militærledelse følger nøye med på militæraktivitetene i Nord-Korea, på utkikk etter eventuelle flere tegn på provoserende handlinger, og vi står klar til å handle, heter det i meldingen fra hæren i Sør-Korea.

«Kim overvar rakettest»

Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea KCNA skriver at landets leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.

Raketten som ble testet heter Pukguksong-2 og er en landbasert versjon av Nord-Koreas ubåtraketter.

– Med stolthet kunne Kim Jong-un konstatere at rakettens treffsikkerhet er svært nøyaktig og at Pukguksong-2 er et svært vellykket strategisk våpen som han godkjenner for bruk, opplyser KCNA.

Fordømmelse

Japan var raskt ute med å fordømme søndagens prøveoppskyting. Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.

Det hvite hus er også orientert om saken.

– Vi er klar over at Nord-Korea sendte opp en mellomdistanserakett. Dette systemet, som de lanserte i februar, har kortere rekkevidde enn rakettene som ble sendt opp under de tre forrige testene, sier en talsmann for Det hvite hus.

Lengste til nå

For en uke siden skjøt Nord-Korea opp raketten Hwasong-12, som fløy lenger enn noen rakett landet har skutt opp tidligere.

Raketten nådde en høyde på 2.000 kilometer og fløy nesten 800 kilometer før den traff målet sitt i havet. Noen eksperter sa den kunne ha fløyet mellom 4.000 og 7.000 kilometer om den var skutt ut i en flatere bane.

Dermed kan det nordkoreanske våpenprogrammet være i ferd med å utvikle seg raskere enn ventet. Nord-Koreas president Kim Jong-un har som mål å utvikle en rakett som kan nå USA.

Det Nord-Korea trolig ennå ikke har fått til, er å konstruere en atomladning som er kompakt nok til å installeres på en slik langtrekkende rakett.