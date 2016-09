Nord-Korea feirer atomprøvesprengning

Tidlig fredag morgen norsk tid, ble det kjent at prøvesprengningen hylles på nord-koreansk TV.

Amerikanske eksperter har beregnet eksplosjonen til en bombe på 20–30 megatonn.

– Det er litt kraftigere enn bomben USA slapp over Nagasaki på slutten av annen verdenskrig, sier forsker Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies i Monterey i California til TT.

Skjelvet ble registrert av seismiske sensorer, som målte rystelser som tilsvarer 5,3 på Richters skala. Skjelvet skal ha vært like ved Pyunggye-ri, Nord-Koreas teststed for atomsprengninger. Skjelvet ble registrert på jordoverflaten, noe som er typisk for atomprøvesprengninger.

Bursdagsfest?

Prøvesprengningen skjedde på dagen for feiringen av 68-årsdagen for den nordkoreanske nasjonen.

– Dette er trolig den kraftigste atomprøvesprengningen Nord-Korea har gjennomført noensinne, sa en kilde i det sørkoreanske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået Yonhap kort tid senere.

USA overvåker situasjonen

– Vi er klar over den seismiske aktiviteten på den koreanske halvøya, i nærheten av et nordkoreansk atomtestområde, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Ned Price.

– Vi overvåker og fortsetter å undersøke situasjonen i tett samarbeid med våre partnere i regionen, sier han.

Obama er bekymret

Jonathan Ernst / NTB scanpix

Senest torsdag uttrykte USAs president Barack Obama bekymring over Nord-Koreas atomaktivitet.

– Vi skal forsikre oss om at våre forsvarsmekanismer er på plass, slik at USA er beskyttet, og våre allierte er beskyttet, sa Obama.

Nord-Korea har flere ganger truet med at landet i framtiden vil kunne angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen. Leder Kim Jong-un hevder samtidig at dette kun vil skje hvis landets suverenitet trues.

Sør-Korea og Japan fordømmer

Soe Zeya Tun / NTB scanpix

Sør-Koreas president Park Geun-hye slår fast at rystelsene skyldes en atomprøvesprengning og fordømmer handlingene på det sterkeste.

– Med atomprøvesprengningen vil Kim Jong-uns regime kun oppnå flere sanksjoner og isolasjon, og en slik provokasjon vil bare føre landet lenger ned langs veien mot selvødeleggelse, sier hun.

Japans utenriksminister Fumio Kishida lover at det vil få konsekvenser.

– Japan vil levere en sterk protest mot Nord-Korea og umiddelbart respondere i FNs sikkerhetsråd, sier han.