Nord-Korea har avfyrt sin niende missil siden Trump ble president

Missilet ble avfyrt tidlig lørdag morgen lokal tid. Det er forsvaret i Sør-Korea som har fortalt nyhetsbyrået om avfyringen.

Missilet ble sendt opp fra et anlegg nord for hovedstaden Pyongyang.

Forsvaret i Sør-Korea bekrefter at det ser ut til at også denne testoppskytingen var mislykket. I så fall er det andre gang på mindre enn to uker som Nord-Korea har gjennomført en mislykket missiltest.

Fløy 30–40 kilometer

Missilet skal ha fløyet 30–40 kilometer og landet i Japanhavet.

Ifølge en amerikansk tjenestemann, var missilet av typen KN-17, som har mellomlang rekkevidde, melder CNN.

Truet med nye sanksjoner

Under Nord-Korea-møtet i FNs sikkerhetsråd fredag, truet USAs utenriksminister Rex Tillerson Nord-Korea med sanksjoner dersom landet gjennomfører ytterligere tester av atomvåpen.

USA advarte om en mulig katastrofe hvis ikke mer gjøres for å stanse Nord-Koreas våpenprogram.

– Jeg ber dette rådet handle før Nord-Korea gjør det, sa Tillerson.

Han tok til orde for nye økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Nord-Korea. Konsekvensene kan bli katastrofale hvis ikke mer gjøres for å stanse landets våpenprogrammer, advarte han.

Kina frykter på sin side konsekvensene hvis sanksjonene og diplomatiet ikke fører fram og konflikten leder til krig.

– Bruk av makt vil bare føre til større katastrofer, sa utenriksminister Wang Yi under møtet i Sikkerhetsrådet.

Denne artikkelen oppdateres.