Nord-Korea har avfyrt sitt niende missil siden Trump ble president

Missilet ble avfyrt tidlig lørdag morgen lokal tid fra provinsen Sør- Pyeongan nord for Pyongyang og later til å ha eksplodert etter noen sekunder, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Militære kilder i Sør-Korea bekrefter at det ser ut til at også denne testoppskytingen var mislykket, i likhet med den forrige for mindre enn to uker siden.

Ifølge en amerikansk tjenestemann, var missilet av typen KN-17, som har mellomlang rekkevidde, melder CNN.

Truet med nye sanksjoner

Nord-Koreas mislykkede prøveskyting ble foretatt mens situasjonen på den koreanske halvøy blir stadig mer spent, og til tross for intenst press fra så vel USA som det lukkede landets viktigste allierte Kina om å stanse utviklingen av atomvåpen og ballistiske missiler.

Under Nord-Korea-møtet i FNs sikkerhetsråd fredag, advarte USAs utenriksminister Rex Tillerson om at det kan føre til «katastrofale konsekvenser» dersom Pyongyang-regimet ikke stopper utviklingen av disse våpensystemene. Tillerson truet Nord-Korea med nye sanksjoner og oppfordret hele verdenssamfunnet om å bidra til å legge press på Pyongyang.

– Jeg ber dette rådet handle før Nord-Korea gjør det, sa Tillerson.

Kina og Russland kritiserer USA

President Donald Trump sa torsdag i et intervju med Reuters at det er fare for en virkelig stor konflikt med Nord-Korea, samtidig som han roste president Xi Jinping og Kinas innsats for å få ledelsen i det lukkede landets ledelse til å besinne seg.

Men i FNs sikkerhetsråd understreket utenriksminister Wang Yi at det slett ikke er bare opp til Beijing å løse Nord-Korea-problemet. I møtet kritiserte både Kina og Russland amerikanernes trussel om å bruke militær makt.

– Bruk av makt vil bare føre til større katastrofer, sa Wang.

USA har beordret hangarskipet USS Carl Vinson og flere andre militære fartøyer til kysten utenfor Korea-halvøya. Atomubåten USS Michigan er allerede på plass i sørkoreansk havn.

Sør-Koreas marine planlegger å holde øvelser sammen med de amerikanske fartøyene.

Nord-Korea feiret nylig sine militære styrkers jubileum med en stor militærparade og omfattende øvelser og har truet med å senke det amerikanske hangarskipet.

Denne artikkelen oppdateres.