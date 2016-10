Nordmenn bruker mest penger på strømme-TV

Mens Spania og Italia ennå ikke har hatt Netflix i mer enn et år, har vi i Norden omfavnet strømme-giganten for lenge siden.

Faktisk er Norden nå et like viktig marked for Netflix som Storbritannia, ifølge medieanalyseselskapet Informitv.

Bruker mer enn amerikanerne

Kanskje er det heller ikke så overraskende at blant dem som betaler mest for strømme-TV, er nordmenn på toppen.

De 2,1 millioner husholdningene med tilgang til bredbånd i Norge i 2015 brukte i snitt 89,46 euro, eller omtrent 800 kroner i året på videostrømmetjenester, ifølge statistikk fra analysebyrået IHS Markit.

Det er mest i verden. Amerikanerne, som også har mer enn halvparten av alle Netflix-kundene, ligger på andreplass. Deretter kommer Danmark, Sverige og Finland.

Små, rike land på topp

Svenske husholdninger brukte likevel ikke mer enn 23,26 euro, eller omtrent 210 kroner i året.

Generelt bruker folk i små, rike land som Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgia, Nederland og Sveits mer penger på slike abonnementer enn sine naboer, ifølge rapporten.

Det kan også henge sammen med at disse landene fikk tilgang til strømmetjenestene forholdsvis tidlig, og at mange husholdninger har bredbånd-tilgang.

I vår viste tall fra Statistisk Sentralbyrå at 41 prosent av nordmenn abonnerer på strømmetjenester.

Da var 34 prosent Netflix-kunder, mens mange betalte også mindre strømmekanaler, som TV 2 Sumo, Viaplay, HBO og Cmore.

Vil fortsette å øke

Strømmemarkedet har vokst kraftig i Europa de siste årene, og det vil trolig fortsette.

Analytikerne har beregnet at nordmenn til sammen vil bruke 2,17 milliarder kroner på TV-strømming i 2016, og 2,78 milliarder i 2020.

Selv om HBO nå nærmer seg to millioner abonnenter i Norden, troner Netflix øverst som den mest populære strømmetjenesten for filmer og TV-serier.

Sammenliknet med tradisjonelle TV-operatører i Europa, ligger Netflix på tredjeplass bak Europas største kabel-TV-selskap Liberty Global og britiske Sky i antall betalende abonnenter. Amazon var den åttende på listen.