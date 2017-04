Norsk 3-åring kidnappet fra mor på Kypros - politiet etterlyser faren

SISTE: - Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier barnefarens advokat, Morten Engesbak, til Aftenposten.

Både kypriotisk politi og norske Kripos har bekreftet dette overfor Aftenposten.

– Jenta ble kidnappet rett etter moren hadde levert i barnehagen, klokken 08.45 norsk tid, forteller pressetalsmann for politiet i Nicosia, Yannus Petrides til Aftenposten.

Ifølge en rekke kypriotiske medier har politiet nå utstedt en arrestordre på jentas norske far.

Tre menn mistenkt for å ha planlagt å kidnappe jenta i fjor

Kidnappingen skal ha skjedd utenfor barnehagen.

– Jenta ble bortført av to maskerte menn, som kjørte henne bort i en Range Rover, sier Petrides.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at den tidligere soldaten og pengeinnkreveren Espen Lee (60) for å være involvert i kidnappingen.

Lee ble sammen med to andre nordmenn og en lokal hushjelp i fjor siktet av norsk politi for å ha planlagt å bortføre den samme jenta. Siktelsen ble opprettet i februar i fjor, men saken ble senere henlagt.

Espen Lee sier til Aftenposten at han ikke har noe med saken å gjøre.

Politiet har satt inn helikopter og patruljer på bakken

Petrides opplyser at politiet har satt inn helikopter og patruljer på bakken i søket etter jenta. I tillegg til grenseovervåking.

Det kypriotiske politiet samarbeider nå med Interpol, Europol og Kripos om å finne jenta.

Kripos er varslet

– Vi ble varslet via Interpol i dag tidlig. Vi vil bistå kypriotisk politi med informasjon utover dagen. Utover det så må kypriotisk politi svare på spørsmål, det er de som har saken, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos, til Aftenposten.

Barnefordelingssak

Jenta, som snart blir fire år, bor hos sin greskkypriotiske mor i Nikosia, mens faren er norsk.

Ifølge VG har moren og jenta levd i skjul etter at politiet i fjor advarte henne om at Espen Lee (60) planla å kidnappe henne.

Moren har enda ikke villet uttale seg om det som begynte som en barnefordelingssak mellom kvinnen og hennes eksmann, som er bosatt i Norge.

Kort fortalt dreier saken seg om at faren mener jenta er norsk, mens moren mener hun er kypriotisk. Norsk rett har slått fast at jenta ikke er ansett som bosatt i Norge.

Faren hevder at moren har tatt med seg jenta til Kypros uten at han var informert. Kypriotisk rett har siden tildelt moren omsorgen for barnet.

Ved en feiltagelse ble jenta antatt å være fire år da saken først ble kjent.

Aftenposten kommer oppdater saken.