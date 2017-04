Norsk 4-åring kidnappet på Kypros, opplyser politiet til TV 2

Både kypriotisk politi og norske Kripos har bekreftet dette overfor TV 2.

- Vi er nå varslet via Interpol om at jenta på snart fire år er kidnappet i Nikosia i morges. Vi vil bistå kypriotisk politi med det de måtte trenge, men kan ikke si noe om hva som gjøres nå. Kypriotisk politi må avgjøre hva de kan gå ut med, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos, til TV 2.

TV 2 siterer kypriotisk politi på at jenta ble kidnappet fra barnehagen hun går i rundt klokken 07.45 norsk tid.

Ifølge det kypriotiske politiet var det to maskerte menn som tok den fire år gamle jenta. Kindnappingen skla ha skjedd like etter at jentas mor leverte henne i bernehagen.

Den tidligere soldaten og pengeinnkreveren Espen Lee ble sammen med to andre nordmenn og en lokal hushjelp siktet av norsk politi for å ha planlagt å bortføre en snart tre år gammel jente. Siktelsen ble opprettet i februar i fjor.

Ifølge TV 2 er det altså den samme jenta som nå er bortført.

De tre nordmennene ble først varetektsfengslet på Kypros, men de ble løstlatt etter at saken mot dem ble henlagt. Siden ble sendt ut av Kypros.

Aftenposten kommer oppdater saken.