Norsk ekspert: USAs egne spioner ser på Trump som løs kanon

– Hvis opplysningene om at han røpet hemmeligstemplet informasjon til russerne under et møte i Det ovale kontor er riktig, blir denne holdningen forsterket, mener Melby.

Han er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk og USAs forhold til NATO, Europa og Russland.

Saken om Trumps angivelige løsmunnethet har potensial til å svekke tilliten til Det hvite hus særlig på tre hold:

Etterretningskilder i samarbeidende land

Egne etterretningsorganer

USAs allierte

Trump: I min fulle rett

President Donald Trump forsvarte tirsdag formiddag sin beslutning om å dele informasjon med Russland.

«Som president ønsket jeg å dele med Russland (på et offentlig kunngjort møte i Det hvite hus), noe jeg er i min fulle rett til å gjøre, fakta om terrorisme og sikkerhet i luftfarten», skriver han på Twitter

Dette har skjedd

Det var The Washington Post som mandag kveld avslørte at Trump skal ha delt høyt gradert informasjon med russerne. Presidenten tok da imot utenriksminister Sergej Lavrov og USA-ambassadør Sergej Kisljak i Det ovale kontor. Trump skal ha fortalt hvilken by i IS-territorium spesiell informasjon kom fra. Dette handler etter alt å dømme om mulig bruk av bærbare datamaskiner i angrep mot passasjerfly.

Det hvite hus hevdet allerede mandag kveld at historien var feilaktig. Nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sa at Trump ikke avslørte kilder eller metoder eller militære operasjoner, men avviste ikke direkte avisens opplysninger om at gradert informasjon ble avslørt.

McMaster gjentok på en pressekonferanse tirsdag at Trump ikke hadde delt informasjon på en upassende måte. Han ville derimot ikke avvise at informasjonen Trump delte med russerne, var gradert.

– Vi snakker ikke om hva som er gradert og hva som ikke er det, sa han.

Russlands utenriksdepartement via AP / NTB scanpix

– Forsøkte å imponere?

– Hvorfor gjør Trump slikt?

– Problemet med president Trump er at han ser ut til å ha et sterkt behov for å fremstå som viktig i andres øyne. Han kan ha forsøkt å imponere russerne med hvor avansert og velinformert han og USA er. Da kan man komme i skade for å si ting man ikke burde, sier Melby.

Ifølge en embetsperson med kjennskap til samtalen, sa Trump rett før avsløringen: «Jeg har fantastisk etterretning. Hver dag orienterer folk meg med fantastisk etterretning».

Hadde lov til fortelle

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole er ekspert på etterretning. Han minner om at president Trump har lov til å dele slik informasjon fordi han er president.

– Hvis noen andre hadde gjort det, ville de risikert straffesak og flere års fengsel, sier han.

Etterretning kan tørke inn

Melby påpeker at avsløringen kan bli et stort problem for USA hvis samarbeidende partnere bestemmer seg for at supermakten ikke er til å stole på. Da kan strømmen av etterretning tørke inn.

– Delingen av slik informasjon er normalt basert på at den ikke gis til andre. Russerne er ikke amatører og kan legge sammen to og to. Får de én del av puslespillet, kan de finne ut hvordan informasjonen er samlet inn, sier Svein Melby.

Etterretningens hellige gral

Oberstløytnant Ydstebø peker på at informasjonen om en by hvor informasjonen stammer fra, kan sette etterretningskilder på stedet i fare. I tillegg kommer forholdet til landet som har levert etterretningen.

– Dette er et grovt brudd på et av de mest sensitive elementene innenfor etterretning. Man deler ikke informasjon uten å klarere det med dem som ga den til deg, sier Ydstebø.

Han fremholder at tilliten mellom tjenestene bygges opp over år og tiår, men kan rives ned svært raskt.

Han påpeker også at kilder, metoder og kapasitet er etterretningens «hellige gral». Det vil man gjøre mye for å hemmeligholde.

– Men selv om Trump ikke røper kilder, kan russerne – de er dyktige – få mye ut av informasjonen de faktisk fikk. Geografi og tema kan indirekte si mye om kilden, sier han.

Kan nøle med å orientere Trump

Også Melby mener en del lands etterretningstjenester nå vil tenke seg nøye om før de deler informasjon med USA.

– Det er alvorlig hvis nøkkelstater i Midtøsten ikke vil levere god informasjon til amerikanerne, sier han.

Han tror også amerikanske etterretningsfolk kan komme til å nøle med å informere presidenten om alt.

– De har USAs sikkerhet som drivkraft for alt de gjør, minner han om.

Under tirsdagens pressekonferanse i Det hvite hus fikk sikkerhetsrådgiver McMaster spørsmål om det er grunn til å bekymre seg for om Trump kan ha satt amerikansk etterretning i fare ved å dele hemmeligheter med Russland.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Samtalen var helt innenfor, svarte han.

Opplysningene Trump skal ha informert russerne om, skal ha vært så sensitive at det ikke var åpnet for å dele den med USAs allierte. Melby mener tilliten til USA er svekket allerede blant landets NATO-allierte, og at land kan legge mer vekt på andre allianser enn forholdet til supermakten.

Har kranglete fortid

Trump har fra før lagt seg ut med USA etterretningsorganer. I flere twittermeldinger omtalte han dem med anførselstegn rundt ordet «intelligence». Han har sammenlignet dem med nazister og anklaget dem for å drive en innenrikspolitisk heksejakt.

Dagen etter innsettelsen møtte han opp hos CIA for å tale. Kritikken var imidlertid omfattende etter at han sto foran CIAs minnevegg for drepte agenter og snakket aller mest om hvor enormt mange som hadde møtt opp dagen før for å feire innsettelsen.

– Kan bli snudd på hodet

Ydstebø minner om at USAs 17 nasjonale etterretningsorganer tradisjonelt har kjempet om presidentens gunst.

– Nå kan det bli snudd på hodet, sier han.

Forholdet mellom politikerne og etterretningen krever, ifølge Ydstebø, en gjensidig forståelse.

– Administrasjonen må forstå hva etterretningen kan og ikke kan bidra med. Etterretningen må ha en forståelse for hvilken informasjon oppdragsgiver trenger i gitte situasjoner, sier Ydstebø.

– Skremmende for våre folk

Foreløpig tar de fleste eksperter i likhet med Melby og Ydstebø forbehold om at historien i The Washington Post og andre store medier stemmer, men kritikken er skarp. Politico har blant annet snakket med tidligere etterretningsfolk.

– Hvis det er sant, er det enda en indikasjon på at det er umulig å kontrollere denne fyren. Det finnes grenser som ikke engang presidenter skal tråkke over. Han skal beskytte våre aktiva. Dette er skremmende for våre folk, særlig de som håndterte forholdet til dem som skaffet informasjonen, sier Wayne White, Midtøsten-ekspert som jobbet med etterretning i Utenriksdepartementet under George W. Bush.

JONATHAN ERNST / X90178

– Et mareritt

– Dette er et mareritt for etterretningsmiljøet, sier Ned Price til TV-kanalen MSNBC. Price var analytiker i CIA før han jobbet i Obamas nasjonale sikkerhetsråd. Han frykter nå at etterretningsinformasjon til USA stopper opp.

– Jeg kan ikke si hvor mange terrorplaner vi hørte om og stoppet etter informasjon fra samarbeidende tjenester, sier Price.

Russlands ambassade i Washington har avvist å kommentere The Washingtons Posts artikkel overfor det russiske nyhetsbyrået Interfax. Byrået melder imidlertid at Moskva anser dette som «falske nyheter».