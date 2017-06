Norske Peter (41) bor noen hundre meter fra terroråstedet. Her går politiet til aksjon utenfor stuevinduet hans.

– Det er vanligvis masse mennesker på gangveien utenfor der vi bor, men brått ble det helt stille, noe som er veldig uvanlig en lørdag kveld. Så dukket det opp tungt væpnet politi, sier Cassizzi til Aftenposten.

Han er norsk, men jobber for DNB i London.

– De tok taktisk stilling og passet på alle gatehjørnene, men de virket ganske forvirret. Som om de ikke helt hadde oversikt over hvor faren kom fra, sier Cassizzi.

Han tok flere bilder av aksjonen fra leiligheten natt til søndag.

Peter Cassizzi

Peter Cassizzi

Peter Cassizzi

Måtte tilbringe natten ute

Cassizzi sier det var vanskelig å skjønne hva som skjedde. Han gikk ned på gaten da det virket som ting hadde roet seg.

– Men med en gang jeg kom ut av døren, freaket politiet ut. De beordret meg til å ta hendene over hodet og til å bli med en gruppe som ble evakuert fra en pub like ved, sier Cassizzi.

Han sier det hele var svært intenst.

– På et tidspunkt, da det virket som politiet hadde fått beskjed om at det skjedde noe, ble vi bedt om å bøye oss ned og gå til den andre siden av broen vi var blitt evakuert til. Folk gråt og var veldig oppskjørtet, sier han.

Lien, Kyrre / SCANPIX

Etter hvert ble hele området rundt London Bridge og Borough Market stengt av, så Cassizzi kom seg ikke tilbake til leiligheten. Når Aftenposten møter ham søndag morgen, har han fortsatt ikke vært hjemme og ønsker ikke å bli tatt bilde av.

– Det har vært en lang natt, jeg har ikke sovet og er ganske kald. Samtidig vet jeg at mange har det forferdelig mye verre enn jeg har det i dag, så mine tanker går først og fremst til dem.

Styrte unna markedet

Terrorangrepet har kostet minst syv mennesker livet og er det tredje i Storbritannia på kort tid. I mars drepte en mann fem personer ved parlamentet i Westminster, og det er under to uker siden 22 personer ble drept i et bombeangrep på en konsert i Manchester.

– Jeg har hatt en lei følelse av at noe kunne skje på Borough Market. Det er et nokså uoversiktlig område hvor det er veldig mange mennesker. Så jeg har forsøkt å unngå det i helgene, sier Cassizzi.

Han var ute og gikk ved London Bridge bare 45 minutter før angrepet skjedde.

– Jeg tror alle innser at dette ikke er noe man klarer å beskytte seg mot og at livet må gå videre. Men det fører til at vi tar flere forholdsregler. Jeg hører at folk passer på å gå på den siden av broen som gjør at trafikken kommer imot og ikke bakfra. Folk kommer nok til å være mer årvåkne fremover, sier han.

– Adrenalinet pumpet

Will Heaven (29) er en annen som kom tett på angrepet lørdag kveld.

– Det som var slående denne gangen var hvor fort alle forsto at det dreide seg om terror. Vi kan ikke gjøre annet enn å fortsette med livene våre, slik vi gjør ved alle slike hendelser, sier han til Aftenposten.

Heaven og kona kjørte inn på London Bridge i en taxi bare minutter etter at terroristene hadde meid ned folk med en varebil.

Øystein K. Langberg

– Dette var før ambulansene hadde begynt å komme. Vi så først en person som lå på fortauet med folk rundt seg. Så kjørte vi litt til og da så jeg enda en person ligge der. Sjåføren vår sa det var enda flere foran oss, sier Heaven til Aftenposten.

Han tenkte først at noen hadde kollapset på gaten og at det så alvorlig ut, men da han fikk øye på den andre personen ligge der, gikk tankene til terror.

– Adrenalinet pumpet med en gang jeg skjønte at det var terror. Ved Westminster-angrepet visste vi at det fulgte en ny hendelse etter at folk ble kjørt ned. Og da vi så folk løpe, fryktet vi at det kanskje ikke var over, at angrepet fortsatt pågikk.

Heaven og kona kom seg ut av bilen og vekk fra åstedet.

– Vi ble møtt av politi med maskingeværer. Det var ganske betryggende på det tidspunktet, for å være ærlig.