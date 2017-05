Norwegian-fly til Bangkok måtte vende tilbake

Flyet var allerede to timer forsinket da det tok av fra Kastrup. Straks etter avgang ble det oppdaget en feil, og flyet sirklet en time over Øresund før det landet igjen, ifølge Sydsvenskan.

De 212 passasjerene som skulle til Thailand, måtte overnatte på hotell i København og tilbys ny avgang søndag morgen.

Informasjonssjef Charlotte Holmbergh Jacobsson sier at de besluttet at det var best om flyet vendte tilbake, selv om det var mulig å gjøre undersøkelser om bord.