Ny bok: - Murdoch såret over ekskonens nære forhold til Tony Blair

Det er blant avsløringene som kommer frem i boken «Making Headlines», skrevet av Murdoch-konsernets lengstsittende redaktør Chris Mitchell, skriver The Guardian.

Mitchell jobbet i 42 år for News Corp Austraila, mange av dem som redaktør for the Australian.

Den tidlige redaktøren skriver at Murdoch i tiden etter skilsmissen var åpen om søvnproblemer og å være såret over relasjonen mellom Deng og den tidligere britiske statsministeren Tony Blair.

«Det var tydelig at sjefen min ble knust av det nære forholdet mellom sin kone og sin tidligere venn. Jeg spurte aldri hvordan forholdet var, men det var tydelig at hans australske familie, som ble varslet av hans ansatte, sa fra om alt som foregikk når Rupert var utenbys», skriver Mitchell, ifølge The Guardian.

Nært forhold til Tony Blair

Wendi Deng og Rupert Murdoch var gift i 14 år, før Murdoch søkte om skilsmisse i 2013. De har to døtre sammen.

Murdoch var en kjent støttespiller av Tony Blair, og ifølge Mitchell var Murdoch «både politisk og økonomisk sjenerøs» med den tidligere statsministeren. Blair er også gudfar til en av Deng og Murdochs døtre.

I 2014 gjenga amerikanske Vanity Fair det de påsto var dagboknotater fra Deng, der hun skrev kjærlig om Blair.

Etter Vanity Fair-artikkelen ga Murdoch og Deng ut en felles uttalelse om at de ikke ønsket å kommentere saken.

Blair har på det sterkeste avvist at han har hatt en affære med Deng. Under et intervju med The Economist i 2014 skal han ha blitt rasende da han ble spurt om forholdet til Deng, og sagt at det er noe han aldri vil snakke om.

Deng har ifølge The Guardian avvist å kommentere relasjonen, og venner av både Blair og Deng har ifølge avisen sagt at de to bare var venner og at Blair støttet henne gjennom en vanskelig periode i ekteskapet.

Blair var ikke til stede da Murdoch giftet seg med tidligere supermodell Jerry Hall tidlitere i år, skriver The Independent.

«Kjærlig ektemann»

Tidligere redaktør Mitchell mener at bilde som ofte tegnes av Murdoch i mediene ikke stemmer, og skriver i den nye boken varmt om Murdoch. Han omtaler ham som en «kjærlig patriark og ektemann».

85 år gamle Murdoch eier en stor del av aksjene i selskapet News Corporation, hvor han også er styreleder og administrerende direktør. News Corporation er et av verdens største mediekonsern, og Murdoch en av de mest innflytelsesrike enkeltpersonene i den internasjonale mediebransjen.

Det amerikanske næringslivsmagasinet Forbes anslår at Murdoch har en formue på 11,1 milliarder dollar.

